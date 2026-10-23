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美光台中廠勞資協議達成 勞動部：肯定自主協商成果
美光（Micron）與台灣美光記憶體工會（台中工會）昨天達成勞資協議且取得多項共識。對此，勞動部肯定台中美光工會與美光公司於正式調解前，積極透過自主協商的方式，達成勞動條件提升的共識及協議，同時呼籲後續議題討論各界應該保持理性，不該造成相關人身安全之威脅。
勞動部肯定台中美光工會與美光公司於正式調解前，積極透過自主協商的方式，經過多天的溝通，達成勞動條件提升的共識及協議。
同時，勞動部也要呼籲，後續議題討論各界應該保持理性，不該造成相關人身安全之威脅。
目前，桃園美光工會與美光公司也均同意繼續協商，勞動部會與桃園市政府持續提供協助，促進雙方更進一步協商溝通，期待勞資雙方能本於一家人的精神，盡早達成共識讓爭議落幕，創造雙贏。
台灣美光董事長盧東暉昨（22）日表示，公司回應員工對獎酬制度透明、可預測及制度化的訴求，改革涵蓋季度分潤、年度績效獎金（IPP）、結構性調薪及福利，讓員工分享營運成長成果。
業界研判，隨著上述勞資協議達成，台灣美光台中廠應不會出現罷工問題；至於桃園廠則還有待勞資雙方再協商。
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