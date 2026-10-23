聽新聞
0:00 / 0:00
Google Cloud多模型整合 拚一站式平台
雲端業者AI戰爭持續升溫。Google Cloud宣布，將在旗下Model Garden模型平台提供OpenAI模型，讓企業能在同一個雲端環境中，依照工作需求選擇不同AI模型。讓Google Cloud與AWS、Microsoft Azure之間的企業AI平台競爭更加受關注。
Google Cloud引進OpenAI模型，顯示雲端業者不再只比拚運算資源與自家模型，也開始競爭誰能提供更完整的多模型整合服務。未來企業選擇AI平台時，除了模型能力，也將更加重視成本、資料安全及管理便利性。
Google Cloud指出，企業導入AI時，不同工作需要搭配不同模型，例如程式開發、專業分析及科學研究，需要較強的推理能力；大量日常工作則更重視速度與成本。企業需要能依照任務彈性選擇模型的平台，而非仰賴單一模型處理所有工作。
整合OpenAI模型後，企業依效能、反應速度及成本，選擇適合的AI工具，並在需求改變時調整模型。相關服務也將透過Google Cloud Marketplace交易，費用整合至Google Cloud帳單，並依適用條件搭配既有雲端承諾額度及彈性節省方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。