Google Cloud多模型整合 拚一站式平台

雲端業者AI戰爭持續升溫。Google Cloud宣布，將在旗下Model Garden模型平台提供OpenAI模型，讓企業能在同一個雲端環境中，依照工作需求選擇不同AI模型。讓Google Cloud與AWS、Microsoft Azure之間的企業AI平台競爭更加受關注。

Google Cloud引進OpenAI模型，顯示雲端業者不再只比拚運算資源與自家模型，也開始競爭誰能提供更完整的多模型整合服務。未來企業選擇AI平台時，除了模型能力，也將更加重視成本、資料安全及管理便利性。

Google Cloud指出，企業導入AI時，不同工作需要搭配不同模型，例如程式開發、專業分析及科學研究，需要較強的推理能力；大量日常工作則更重視速度與成本。企業需要能依照任務彈性選擇模型的平台，而非仰賴單一模型處理所有工作。

整合OpenAI模型後，企業依效能、反應速度及成本，選擇適合的AI工具，並在需求改變時調整模型。相關服務也將透過Google Cloud Marketplace交易，費用整合至Google Cloud帳單，並依適用條件搭配既有雲端承諾額度及彈性節省方案。