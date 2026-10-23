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美光台中廠達成勞資協議 公司承諾產線人員年薪逾200萬

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台灣美光公司與台中工會達成勞資協議，提供總薪酬提升、勞退提撥加碼，以及輪班津貼調高等三大福利。

台灣美光董事長盧東暉昨（22）日表示，公司回應員工對獎酬制度透明、可預測及制度化的訴求，改革涵蓋季度分潤、年度績效獎金（IPP）、結構性調薪及福利，讓員工分享營運成長成果。

業界研判，隨著上述勞資協議達成，台灣美光台中廠應不會出現罷工問題；至於桃園廠則還有待勞資雙方再協商。

根據台灣美光公司與台中供貨達成的勞資協議，將依個別員工案例試算，2027會計年度產線人員總薪酬預測逾200萬元，初階工程師近400萬元、中高階工程師近600萬元，並將勞退提撥率由8%提高至10%，日班輪班津貼提高至原有三倍。

美光以三名不同職等員工為例，產線人員年度總薪酬預測由2025會計年度約63萬元，增至2027會計年度約223萬元；初階工程師由145萬元增至392萬元，中高階工程師則由200多萬元增至596萬元。

美光說明，上述為個別案例預測，包含基本薪資、分潤、績效獎金、股權獎酬、退休金提撥及津貼，並非全數為當年度可領取現金，也不代表各職等平均薪資或保證給付。

退休保障與津貼同步加碼，勞退提撥率由8%升至10%，美光指出，在萬人以上大型企業中居前段，且自12月1日起，日班輪班津貼由每月1,500元增至4,500元，夜班津貼每月最低金額由8,000元增至1.2萬元，另增加三天有薪假。

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