網站業者應確認系統更新

PHP資安漏洞引發關注，資安軟體大廠趨勢科技表示，該漏洞針對網站而非個人，網站業者應盡速確認系統版本並完成更新；民眾則要提高警覺，收到「因應漏洞」、「請立即登入」等通知時，要先查證來源，避免誤入釣魚網站或洩漏個人資料。

趨勢科技旗下企業資安品牌TrendAI指出，自架網站的中小企業主，現在應馬上確認網站使用的PHP版本，以及是否已完成安全更新。若網站仍使用PHP 8.1或更舊版本，由於相關版本已停止維護，官方不再提供正式安全修補，持續使用可能增加資安風險。建議評估升級至PHP 8.3或更新版本。

TrendAI強調，這次公布的兩個PHP漏洞，可能讓攻擊者不必先取得帳號密碼，就能從遠端執行惡意程式碼，進而影響網站伺服器。對網站經營者來說，這不只是技術問題，也可能牽涉網站營運、客戶資料與品牌信任。

漏洞嚴重程度通常會以CVSS（通用漏洞評分系統）衡量，分數介於0至10分，分數愈高，漏洞風險愈嚴重。兩個漏洞的評分都是9.2分，屬於重大等級。

TrendLife提醒，許多購物網站、會員系統底層可能都以PHP運作，其資安漏洞對一般消費者來說不代表手機或電腦會直接中毒，但常用網站可能因此面臨服務中斷等風險。一般民眾要注意駭客可能利用漏洞消息製造緊張氣氛，誘導民眾點擊不明連結、輸入帳號密碼。