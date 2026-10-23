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PHP資安漏洞 引爆全球關站潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者余弦妙廖珮君／綜合報導

全球近七成網站使用的程式語言PHP出現重大資安漏洞，各國加緊腳步「補破網」。數發部昨（22）日表示，台灣約2.8萬個對外網站、200個政府網站使用PHP，已提三招應變，包含成立專案小組、提升政府機關警戒層級、發布資安警訊通知各機關儘速修補。

金管會昨日也表示，已掃描全體金融業對外系統，發現部分系統仍有資安風險，已逐一通知業者緊急處理。

數發部資安署指出，PHP是一種網站後端程式語言，主要負責處理使用者看不到、但網站運作不可或缺的伺服器端工作，例如會員登入、查詢資料、送出表單等。

如果把網站比喻成一棟大樓，民眾看得到的網頁就像大樓大廳與門面，PHP則像負責管理出入、查詢住戶資料及處理各項需求的管理室。

PHP漏洞是由研究人員藉由AI發現漏洞，修補程式雖已發布，但駭客恐控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊。日相高市早苗發文示警，美國國家安全局呼籲儘速修補，各國高度警戒，台灣也啟動應變。

資安署表示，這次發現的兩項漏洞屬「遠端程式碼執行」漏洞，簡單來說，攻擊者可能不需要取得帳號密碼，就能從外部利用漏洞，在網站伺服器上執行任意程式，進一步竊取資料、竄改網站內容，甚至控制整台伺服器。

PHP開發團隊於21日晚間釋出修補程式後，資安署已啟動應變機制、成立專案小組，並提升政府機關警戒層級，在三小時內發布資安警訊及新聞稿，通知各機關立即完成修補。

資安署長蔡福隆表示，並非所有使用相關程式語言的網站都受到影響，因版本不一，實際受影響範圍可能更小，會持續掌握相關風險及各機關、企業修補進度。

金管會資服處長林裕泰說，針對這波重大資安情資，已緊急啟動三大應變措施。

首先，已向全體金融業發布緊急資安情資，說明漏洞性質、嚴重程度及修補方式；針對無法立即修補的機構，也提供暫時性的風險緩解措施。

其次，同步在官網公告緊急資安警訊，提醒金融業者提高警覺，儘速採取防護措施。

第三，金管會透過既有資安監測機制，針對全體金融業對外連網系統進行漏洞掃描，確認哪些金融機構或系統仍存在曝險風險，並逐一通知。

資安 程式語言 數發部

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PHP重大資安漏洞引發全球關站潮 重點一次看

PHP 爆出重大資安漏洞 資安署：國內約2.8萬對外網站受影響

200個政府網站使用的PHP爆安全漏洞 資安署：應儘速修補或下架網站

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