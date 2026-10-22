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91APP公布遭自動化攻擊階段調查 承諾補償消費者財損

中央社／ 台北22日電

電商技術服務公司91APP今天表示，Commerce Cloud其中一座訂單資料庫遭AI自動化滲透工具攻擊而被非法存取，這次事件僅涉及該座資料庫，遭存取的是訂單資訊，不包含信用卡等支付工具資訊。91APP表示，對經確認因此事件遭詐騙而受有財產損失的消費者，提供全面補償。

91APP今天於官網公布「91APP 2026 遭受駭客攻擊事件18天調查報告」，指出Commerce Cloud其中一座訂單資料庫於3日11時遭受AI自動化滲透工具攻擊而被非法存取，入侵行為已於14日晚間11時完全阻斷。

91APP表示，這次事件僅涉及該座資料庫，Marketing Cloud、91APP Payments與iCHEF均不受影響；遭存取的是訂單資訊，不包含信用卡等支付工具資訊。受影響範圍目前在數發部行政檢查指導下，由91APP與外部資安團隊進行深度查核，將以主管機關確認的結果為準。

91APP說明事件經過，4日首次接獲客戶通報消費者收到詐騙訊息，隨即啟動資安盤查，初步未發現大規模外流證據；6日與該客戶協同分析，詐騙訊息中的個資與91APP及客戶端所持有的資料均有部分不符，當時無法認定來源，持續協查。

91APP指出，7日再接獲5家品牌通報，進行內部資安事件通報並升級核查；8日成立緊急應變小組並決議委聘外部團隊，9日確認奧義智慧科技，10日緊急召開專案啟動會議，連假期間擴大全系統盤查。

91APP表示，14日上午外部團隊進駐深度調查，當晚確認攻擊軌跡與破口，立即將遭入侵工具下線、隔離網路、關閉資料庫對外連線、停用遭冒用帳號、更換金鑰與帳號，於晚間11時確認入侵完全阻斷；15日依個資法規定向主管機關通報並向客戶說明。

91APP董事長何英圻表示，公司選擇先查明再通知，是為了避免在未確認前提供錯誤資訊，但結果讓品牌客戶和消費者承受更長時間的不安與壓力。他說，回頭看，8日成立緊急小組時，就應當同時提醒品牌。

何英圻坦言，這是91APP的疏失，除向所有受到影響的品牌客戶與消費者致上歉意外，並承諾負起相關責任，把事情處理到底。

91APP指出，調查發現攻擊者使用AI自動化工具攻擊，系統內發現ARTEX等工具痕跡。攻擊者透過91APP一項未更新套件的內部效率工具（Appsmith）進入內部網路，自GitLab取得資料庫金鑰後入侵該訂單資料庫。

91APP表示，已移除該工具、更換所有內部系統權杖與資料庫帳密、重建GitLab權限、隔離測試與正式環境、限制主機與資料庫網段連線，並保留受駭主機軌跡供調查。

91APP承諾，對經確認因此事件遭詐騙而受有財產損失的消費者，提供全面補償。91APP表示，補償的認定與申請流程，將搭配政府反詐騙政策與調查程序確立後正式公布，另也與各品牌個別商議受影響會員的補償措施，確認後陸續公布。

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