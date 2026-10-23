中保科林建涵躍ITS世界舞台

中保科（9917）董事長林建涵昨（22）日代表亞太地區，於韓國江陵2026 ITS世界大會發表專題演講，以「Taiwan’s Green Transformation & ESG Practices in Curbside Parking」（台灣路邊停車的綠色轉型與ESG實踐）為題，分享台灣運用AI與大數據提升停車管理精準度、落實永續營運的成果。

林建涵並宣布國雲停車成立「智慧停車管理數據中心」，朝「找車位更簡單、少負擔」的服務願景邁進，未來更強化智慧停車布局投資布局。

面對全球城市數位轉型與淨零需求，林建涵以旗下國雲智慧停車的營運經驗，向國際產官學研代表說明，台灣如何結合AI影像辨識、物聯網感測與大數據管理，從「一個車位」出發，將傳統停車收費升級為串聯交通效率、民眾服務與ESG的城市營運模式。

林建涵指出，台灣路邊停車管理歷經人工紙本開單、PDA數位化、地磁物聯網感測與AI影像辨識，如今進一步朝整合路邊、路外資訊的城市級平台發展。科技導入的關鍵，在於將即時感測與後端數據管理結合，提升停車紀錄及開單作業的精準度，減少錯誤對民眾造成的困擾，呈現AI與數據管理在服務品質上的具體成果。

此外，智慧設備導入首年的開單量成長約30%，讓過去人工巡查間隔中較難掌握的停車使用情形，得以獲得更完整記錄。智慧化管理的價值，不僅是提升作業效率，更在於提高收費紀錄的完整性與管理透明度。

全球智慧交通正從設備建置，走向以使用者需求為核心的服務整合。V2X車聯網透過車輛、道路設施與用路人之間的資訊交換，協助降低事故風險，支持邁向零交通死亡與重傷的願景；在停車服務領域，國雲則以「找車位更簡單、少負擔」為目標，運用科技減少駕駛尋位的時間與心力。

林建涵進一步分析，這項願景的核心，是讓停車資訊更即時、管理更精準，並透過需求預測，協助城市提前因應停車熱點與尖峰需求。