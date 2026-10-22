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薔琵颱風影響 台積電24日運動會取消
受薔琵颱風影響，新竹縣市政府公告10月23日停止上班，原訂10月24日舉行台積電運動會的準備工作也受到影響，考量人員安全，2026台積電運動會將取消辦理。
台積電運動會是台積電的年度盛事，創辦人張忠謀曾經多次說過運動會是他一年當中最興奮的一天，因為可以看到台積電員工們精神抖擻、團體合作及運動員的精神。
張忠謀去年因身體不適，未能參加台積電運動會。據了解，張忠謀原本可望出席台積電今年的運動會，但是因薔琵颱風影響，台積電考量人員安全，決定今年運動會取消辦理，張忠謀想再次看到台積電員工們在運動場上高昂的精神，要再等等。
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