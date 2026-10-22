跨部會邀內容與AI業者交流 推動創新與著作權保護

數發部、文化部與經濟部智慧財產局近日首度共同召開權利人意見交流會議。數發部表示，AI研發業者需要大量高品質語料，內容創作者則關切作品的利用情形與合理回饋，盼此次溝通對話，作為後續政策研議與滾動調整的基礎，兼顧AI創新與著作權保護。

數發部今天發布新聞稿表示，會議邀集國內內容產業代表與公協會、AI應用端業者，以及相關領域專家等，就AI訓練所需資料的利用與授權、著作權益保障、優質語料的整備與產業合作等議題進行交流。

數發部指出，為尋求AI創新與著作權保護的衡平發展，智慧局與數發部分別研訂「生成式人工智慧著作權指引」草案與「促進資料創新利用發展條例」草案，期盼透過這次會議溝通，作為後續政策研議與滾動調整的基礎。

數發部次長侯宜秀表示，發展台灣主權AI的關鍵在於「模型可換、資料可控」，讓模型能隨技術演進彈性替換，資料則由台灣自主掌控。數發部推動的資創條例草案中，以制度化促進資料開放、共享及再利用，建立適當授權條款，並同步促進民間優質語料數位化及AI應用、推動AI業者建立使用報酬給付機制，逐步打造AI發展與權利人共榮的生態。

文化部次長徐宜君指出，文化內容創作者與使用者有共同目標，是尋求能創新利用並確保創作者權益、維持創作動能的共好機制。文化部期待透過跨部會與產業持續對話，進一步討論內容創作者參與AI發展的合作方式，讓台灣在地文化與多元觀點在AI浪潮下持續被理解、被看見。

經濟部智慧局長廖承威則說，AI涉及的著作權議題，國際間仍持續探索與討論，需要透過內容創作者與使用者的雙向溝通，尋求衡平發展，並為雙方協商建立基礎。智慧局將持續聽取各界意見，與相關部會共同研議兼顧AI創新及著作權保護的可行作法。

在語料方面，數發部去年底推出台灣主權AI訓練語料庫，初期以中央及地方政府語料為主，截至今年10月中旬，已累積達33億詞元（Tokens），近期推動募集自願授權的民間語料。

侯宜秀強調，主權語料庫不會強制要求民間必須無償提供語料，政府優先從自身做起，將政府資訊轉為AI可讀、可用的資料，並以不涉及個資、已取得授權的資料優先開放共享，同時持續提升資料品質。行政院也鼓勵各部會編列相關預算，擴大徵集台灣多元語料，為台灣AI應用發展奠定基礎。

侯宜秀表示，內容產業與AI業者都是未來產業生態系的重要參與者，政府有責任主動開啟討論，促進彼此理解，這次會議是持續溝通的起點，數發部、文化部與經濟部將彙整各界意見，與相關部會持續合作，釐清各界關切議題，審慎研議後續政策與法制方向，共同尋求兼顧AI創新與著作權保護的發展路徑。