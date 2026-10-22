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跨部會邀內容與AI業者交流 推動創新與著作權保護

中央社／ 台北22日電

數發部文化部與經濟部智慧財產局近日首度共同召開權利人意見交流會議。數發部表示，AI研發業者需要大量高品質語料，內容創作者則關切作品的利用情形與合理回饋，盼此次溝通對話，作為後續政策研議與滾動調整的基礎，兼顧AI創新與著作權保護。

數發部今天發布新聞稿表示，會議邀集國內內容產業代表與公協會、AI應用端業者，以及相關領域專家等，就AI訓練所需資料的利用與授權、著作權益保障、優質語料的整備與產業合作等議題進行交流。

數發部指出，為尋求AI創新與著作權保護的衡平發展，智慧局與數發部分別研訂「生成式人工智慧著作權指引」草案與「促進資料創新利用發展條例」草案，期盼透過這次會議溝通，作為後續政策研議與滾動調整的基礎。

數發部次長侯宜秀表示，發展台灣主權AI的關鍵在於「模型可換、資料可控」，讓模型能隨技術演進彈性替換，資料則由台灣自主掌控。數發部推動的資創條例草案中，以制度化促進資料開放、共享及再利用，建立適當授權條款，並同步促進民間優質語料數位化及AI應用、推動AI業者建立使用報酬給付機制，逐步打造AI發展與權利人共榮的生態。

文化部次長徐宜君指出，文化內容創作者與使用者有共同目標，是尋求能創新利用並確保創作者權益、維持創作動能的共好機制。文化部期待透過跨部會與產業持續對話，進一步討論內容創作者參與AI發展的合作方式，讓台灣在地文化與多元觀點在AI浪潮下持續被理解、被看見。

經濟部智慧局長廖承威則說，AI涉及的著作權議題，國際間仍持續探索與討論，需要透過內容創作者與使用者的雙向溝通，尋求衡平發展，並為雙方協商建立基礎。智慧局將持續聽取各界意見，與相關部會共同研議兼顧AI創新及著作權保護的可行作法。

在語料方面，數發部去年底推出台灣主權AI訓練語料庫，初期以中央及地方政府語料為主，截至今年10月中旬，已累積達33億詞元（Tokens），近期推動募集自願授權的民間語料。

侯宜秀強調，主權語料庫不會強制要求民間必須無償提供語料，政府優先從自身做起，將政府資訊轉為AI可讀、可用的資料，並以不涉及個資、已取得授權的資料優先開放共享，同時持續提升資料品質。行政院也鼓勵各部會編列相關預算，擴大徵集台灣多元語料，為台灣AI應用發展奠定基礎。

侯宜秀表示，內容產業與AI業者都是未來產業生態系的重要參與者，政府有責任主動開啟討論，促進彼此理解，這次會議是持續溝通的起點，數發部、文化部與經濟部將彙整各界意見，與相關部會持續合作，釐清各界關切議題，審慎研議後續政策與法制方向，共同尋求兼顧AI創新與著作權保護的發展路徑。

著作權 數發部 文化部

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