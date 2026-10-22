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漢測擬砸64億元 建置新竹研發和中南部製造中心
半導體晶圓測試供應商漢民測試系統今天公告，董事會決議通過建置新竹研發中心和中南部製造中心兩項預算授權案，合計投資規模新台幣64億元，布局矽光子設備組裝及MEMS探針卡製造產線等。
漢測董事會也決議買回庫藏股轉讓股份給員工，規劃從10月23日起至12月22日，預定從集中市場買回30萬股，買回區間價格3700元至4300元。
漢測說明，建置新竹研發中心預算預計房屋（含廠辦興建及裝修）投資金額15億元為上限，中南部建置製造中心預計廠房投資37億元，設備投資12億元。
其中在中南部建置製造中心，漢測指出，鎖定布局包括矽光子設備組裝、MEMS探針卡製造產線、回焊設備製造產線、薄膜探針卡產能擴充、以及雷射清針機製造產線等項目。
漢測表示，上述資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定，調整上限在預算總金額10%內授權董事長林冬青全權處理。
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