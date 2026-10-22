快訊

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

漢測擬砸64億元 建置新竹研發和中南部製造中心

中央社／ 台北22日電

半導體晶圓測試供應商漢民測試系統今天公告，董事會決議通過建置新竹研發中心和中南部製造中心兩項預算授權案，合計投資規模新台幣64億元，布局矽光子設備組裝及MEMS探針卡製造產線等。

漢測董事會也決議買回庫藏股轉讓股份給員工，規劃從10月23日起至12月22日，預定從集中市場買回30萬股，買回區間價格3700元至4300元。

漢測說明，建置新竹研發中心預算預計房屋（含廠辦興建及裝修）投資金額15億元為上限，中南部建置製造中心預計廠房投資37億元，設備投資12億元。

其中在中南部建置製造中心，漢測指出，鎖定布局包括矽光子設備組裝、MEMS探針卡製造產線、回焊設備製造產線、薄膜探針卡產能擴充、以及雷射清針機製造產線等項目。

漢測表示，上述資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定，調整上限在預算總金額10%內授權董事長林冬青全權處理。

漢測 新竹 研發

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技廠台中搶地 豪砸130億！大立光連買七座廠房最受注目

鴻海砸173億 擴大美國產能

輝達攜手矽品、欣興與京元電 擴大產能

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

相關新聞

受薔琵颱風影響 台積電原訂周六運動會取消

受薔琵颱風影響，新竹縣市政府今日晚間宣布停止上班，台積電也同步發出聲明表示，原訂於10月24 (周六) 舉行的台積電運動會的準備工作也受到影響，考量人員安全，2026台積電運動會將取消辦理。

薔琵颱風來襲 台積電宣布10月24日運動會取消

颱風來襲，台積電（2330）今日晚間宣布周六運動會將取消。台積電完整說明如下：

Meta調查：86%台灣中小企業主已使用AI 94%將擴大應用於行銷內容

Meta舉行年度Meta台灣行銷論壇，分享AI時代重塑消費者行為與品牌溝通的四大鉅變，包含「從搜尋到探索」、「從點擊到對話」、「從精準定位到創意」及「從效率到增長」。Meta也指出，AI 一方面協助品牌化繁為簡，另一方面亦同步重塑消費者的探索與購物行為。

PHP兩大漏洞恐成入侵破口 趨勢科技籲企業緊急修補、慎防假更新詐騙

廣泛應用於網站與電子商務平台的程式語言PHP，近日被揭露兩項重大資安漏洞，嚴重度評分均高達9.2分，且漏洞資訊與攻擊程式碼在官方修補程式釋出前便已公開，讓尚未完成更新的網站與網路服務面臨潛在威脅。

美光與台中工會達成協議 新增季度獲利分潤、勞退提撥升至10%

美光科技與台中工會歷經多次協商，終於在21日中午達成勞資協議。美光台灣董事長盧東暉今日舉行線上媒體說明會，宣布全面升級員工獎酬制度，包括新增與公司獲利直接連動的季度分潤獎金、提高年度績效獎金（IPP）上限、勞退提撥率由8%提高至10%、額外增加3天有薪假，並承諾於明年完成結構性調薪。盧東暉強調，這不僅回應工會核心訴求，更希望為台灣科技業建立理性協商、共享企業成長成果的新典範。

美光新增季度分潤、提高退休保障 盧東暉：與桃園工會持續協商

美光公布員工獎酬改革方案，新增與獲利連動的季度分潤獎金，採現金、股票各半發放，與年度績效獎金（IPP）並行。台灣美光董事長盧東暉22日表示，公司也將推動台灣員工結構性調薪，勞退提撥率由8%提高至10%，另增加3天有薪假。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。