漢測擬砸64億元 建置新竹研發和中南部製造中心

Meta舉行年度Meta台灣行銷論壇，分享AI時代重塑消費者行為與品牌溝通的四大鉅變，包含「從搜尋到探索」、「從點擊到對話」、「從精準定位到創意」及「從效率到增長」。Meta也指出，AI 一方面協助品牌化繁為簡，另一方面亦同步重塑消費者的探索與購物行為。

2026-10-22 19:35