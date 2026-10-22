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受薔琵颱風影響 台積電原訂周六運動會取消

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）是去年台積電運動會最吸睛的焦點。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）是去年台積電運動會最吸睛的焦點。聯合報系資料照

薔琵颱風影響，新竹縣市政府今日晚間宣布停止上班，台積電也同步發出聲明表示，原訂於10月24 (周六) 舉行的台積電運動會的準備工作也受到影響，考量人員安全，2026台積電運動會將取消辦理。

台積電運動會是歷年台積人最為注重的年度盛事，尤其當天除了歡迎創辦人張忠謀回娘家外，也將由董事長宣布的特別獎金。

據調查，張忠謀原本已答應出席今年的運動會，如今受颱風影響，影響籌備工作，加上高雄廠發生歷年最大工安事件，都讓今年的運動會籌備備受考驗。

台積電去年宣布加碼發出每人2.5萬元、總計發出18.75億元大紅包，如今活動因颱風而取消，但預料發放獎金仍會照既定政府公布發放。

薔琵颱風 台積電 運動

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