受薔琵颱風影響 台積電原訂周六運動會取消

受薔琵颱風影響，新竹縣市政府今日晚間宣布停止上班，台積電也同步發出聲明表示，原訂於10月24 (周六) 舉行的台積電運動會的準備工作也受到影響，考量人員安全，2026台積電運動會將取消辦理。

台積電運動會是歷年台積人最為注重的年度盛事，尤其當天除了歡迎創辦人張忠謀回娘家外，也將由董事長宣布的特別獎金。

據調查，張忠謀原本已答應出席今年的運動會，如今受颱風影響，影響籌備工作，加上高雄廠發生歷年最大工安事件，都讓今年的運動會籌備備受考驗。

台積電去年宣布加碼發出每人2.5萬元、總計發出18.75億元大紅包，如今活動因颱風而取消，但預料發放獎金仍會照既定政府公布發放。