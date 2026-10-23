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神盾攜法商衝刺CPU

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

神盾（6462）昨（22）日舉行2026年Tech Day活動，宣布與法國CPU設計公司SiPearl簽署策略合作。神盾董事長羅森洲透露，旗下3奈米製程CPU產品Ｍ100將於明年首季設計定案。

神盾提到，SiPearl是法國處理器設計公司，2020年於歐盟「歐洲處理器計畫」（EPI）架構下成立，開發供超級電腦、AI與資料中心使用的高效能、高能效CPU。

SiPearl執行長Philippe Notton昨日受訪表示，該公司先前已推出第一代安謀（Arm）架構CPU，第二代產品將與神盾集團合作，可預期在產品整合和上市速度都將具備很大的優勢。

神盾指出，SiPearl是法國甚至於整個歐盟都極力支援的CPU公司，該公司與其合作分為幾個部分，一是SiPearl在歐洲與中東的市場都有所布局，未來會透過其行銷售神盾開發的CPU產品。再者，神盾集團內有乾瞻、安國等，後續雙方也能有更多產品的迭代合作。

神盾正在開發的CPU產品M100，是基於安謀架構CSS V3，預計明年首季設計定案後，2028年第2季生產。

神盾強調，該公司從CPU切入小晶片市場有四大理由，首先是所有XPU都需要CPU Host，再者，安謀軟體生態可以立即承接。

同時，CPU位於系統連接中心，以及開放平台避免綁定單一XPU。

神盾 歐盟 處理器

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