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中華電再孵小金雞 成立中華曜智

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）再孵小金雞，昨（22）日宣布成立中華曜智。中華電信董事長簡志誠表示，中華曜智以AI結合智慧影像辨識技術，已經應用在智慧安防、交通安全及智慧城市，未來將以更快的速度落實在企業及政府等場域應用，更要放眼國際市場。

中華曜智資本額3億元，中華電信持股八成，創業團隊持股兩成，目標成立一年內獲利。中華曜智在智慧城市以及智慧影像經驗超過十多年，雲端影像平台有十多萬支攝影機資料，除了已經在政府及企業打下實績，去年中華曜智團隊以「VLM視覺影像分析技術」，在輝達及國際大學全球指標性競賽2025 AI City Challenge中脫穎而出，獲「交通安全描述與分析」競賽項目排行榜第一名。

簡志誠指出，為布局AI產業的發展，中華電信啟動「以AI啟動未來」大戰略，看準AI 正加速改變產業運作，從企業安全、交通管理到智慧城市，如何將大量影像資訊轉化為即時且具體的應用價值，已成為重要課題。中華曜智成立也是中華電信進一步聚焦AI智慧影像專業、深化創新布局。

中華電信執行副總暨中華曜智科技董事長林文智表示，中華曜智承接既有影像安防技術與系統服務經驗，深化 Edge AI、影像辨識與智慧分析能力，未來將聚焦企業安防、公共安全、智慧城市及創新影像應用。

中華曜智已經廣泛將AI智慧影像辨識應用在智慧交通及安防，中華曜智總經理簡大為分享，過去警察查緝罪犯，光是調取影片就要費時數天，導入中華曜智解決方案，僅五秒就可以透過車牌及車型追蹤，加速破案進度。

簡大為指出，未來要持續推動標準化、服務化、市場化以及國際化，以專業的AI智慧影像公司，將台灣成功經驗帶向海外市場，期盼成為世界級的AI公司。

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