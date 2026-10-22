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遠傳5G救援再升級「5G 緊急救護一站通」上路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信近年將5G技術投入智慧醫療及緊急救護，遠傳表示，為緊急傷病患爭取黃金救援時間，遠傳「5G緊急救護一站通」22日起正式上路，新增「即時影像、即時資訊、即時協作」三大應用功能，讓緊急救護技術員（Emergency Medical Technician; EMT）在前線執勤時，可在救護車內將患者生理樣態、即時影像、處置作為等資訊透過5G行動網路傳輸，與急救責任醫院急診室共享資訊，讓醫療團隊可透過遠距視訊協作與指導，一同為患者爭取更多黃金救治時間，提升到院前緊急救護品質。

遠傳表示，「5G緊急救護一站通」解決方案，透過遠傳自主開發的遠距診療平台，支持整合內政部消防署「救急救難一站通」平台資訊，串聯5G救護車的派遣定位、即時影像、IoT醫療設備數據及影像（多功能生命徵象監視器）、即時遠距指導等應用，提供急診戰情室（支持FHIR國際電子病歷資料交換），讓醫院在第一時間，即可掌握5G救護車上的病人生理徵象與救護資訊，協助第一線人員進行更即時的遠距救護指導，並縮短到院後的檢傷及準備時間；同時提供跨院遠距會診，支持跨層級急救責任醫院之間的區域聯防能力，並提升急重症的救護與轉送時效。

現在「5G緊急救護一站通」串聯救護與醫療團隊，成為病患、緊急救護技術員的最強後盾，在分秒必爭的緊急救護第一線，提升第一時間的救護能力、緊急醫療處置效率，縮短到院準備與跨院轉送時間，提升患者存活率，守護寶貴生命。

遠傳指出，自2021年推出「5G救護車」解決方案以來，長期協助導入台灣與離島各縣市政府消防救護機構，目前已累計超過3,615次5G救護車出勤案件，提升到院前緊急救護品質。遠傳將持續結合5G、AI與數位科技創新應用，打造以人為本的智慧緊急醫療體系，把握每一次與時間賽跑的黃金救援時刻。

5G 遠傳 緊急救護

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