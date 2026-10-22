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Meta調查：86%台灣中小企業主已使用AI 94%將擴大應用於行銷內容

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
社群媒體巨擘Meta。 路透
社群媒體巨擘Meta。 路透

Meta舉行年度Meta台灣行銷論壇，分享AI時代重塑消費者行為與品牌溝通的四大鉅變，包含「從搜尋到探索」、「從點擊到對話」、「從精準定位到創意」及「從效率到增長」。Meta也指出，AI 一方面協助品牌化繁為簡，另一方面亦同步重塑消費者的探索與購物行為。

Meta同步公布最新調查，顯示台灣中小企業正加速擁抱AI，將品牌行銷與內容創作視為下一階段AI 應用的核心場景。面對消費者以AI探索、以對話購物等動態變化，Meta鼓勵品牌更加速擁抱 AI，並以整體視角經營消費者可以觸及的各個探索的接觸點，運用AI以更多元、高品質的創意與顧客建立連結，在AI驅動的商業新局中掌握先機。

Meta 台灣暨香港總經理潘先國表示，根據調查，台灣已有86%中小企業主目前已經有使用AI，更有 94%計畫擴大應用於行銷與內容。台灣企業對AI的運用已跨過嘗試的階段，正加速進入重塑商業模式的關鍵階段。過往企業使用AI來節省資源，現在更多企業專注於放大效益並追求成長。AI正在全面改寫消費者與品牌之間互動的模式。

Meta委託YouGov針對亞太區中小企業主進行線上調查，台灣結果顯示，有使用 AI 的中小企業中，77%表示過去12個月AI對生產力帶來正面影響，其中57%將AI節省的時間用來提升現有工作的品質。展望未來，94%的台灣中小企業計畫在未來12個月內，至少將AI部分應用於行銷和內容，顯示行銷領域已是中小企業中應用AI的首要場景。

AI 除了改變企業與品牌之外，也快速影響消費者的行為。消費者正迅速從傳統的數位消費旅程，轉向由AI驅動的互動及訊息溝通。

Meta 中小企業 溝通

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