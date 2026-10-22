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PHP兩大漏洞恐成入侵破口 趨勢科技籲企業緊急修補、慎防假更新詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

廣泛應用於網站與電子商務平台的程式語言PHP，近日被揭露兩項重大資安漏洞，嚴重度評分均高達9.2分，且漏洞資訊與攻擊程式碼在官方修補程式釋出前便已公開，讓尚未完成更新的網站與網路服務面臨潛在威脅。

趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI指出，攻擊者可能利用漏洞，在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼，造成資料遭竊、檔案遭竄改或服務中斷。企業應立即盤點PHP使用情形，優先修補對外開放的服務，並確認更新實際生效、持續追查入侵跡象，降低資安風險。

TrendAI提醒，PHP除了用於網站，也可能存在於容器映像檔、主機控制面板及設備的網頁管理介面，容易成為資產盤點盲區。由於漏洞位於PHP本身，單獨更新WordPress、Magento或企業自建應用程式並不足夠，須由實際管理PHP執行環境的團隊或供應商完成修補。

對於PHP 8.1及更早版本，企業應確認供應商是否提供回補修正，或規劃升級至受支援版本。部分Linux發行版與長期支援供應商會將安全修正套用至舊版套件，因此不能僅憑版本編號判斷修補狀態。PHP官方強調，企業仍須完成安全更新，才能修補漏洞，調整系統設定僅能暫時降低部分風險，無法取代正式修補。

趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife提醒，目前尚無公開資料顯示詐騙集團已利用此次漏洞行騙，但消費者仍須提高警覺，並做好防護。若收到常用網站的通知，確認服務受到此次漏洞影響，應盡速更改密碼，並透過官方App或自行儲存的書籤登入，避免點擊不明連結而落入釣魚陷阱。

面對慎防假冒的詐騙訊息，詐騙集團可能假借網站發生資安事件，透過簡訊或電子郵件要求使用者立即更新、重新登入或驗證帳號。遇到這類訊息，切勿急於點擊連結，應先透過官方網站或客服確認，亦可撥打165反詐騙諮詢專線查證。另外，確認手機與電腦上的App及防毒軟體皆已更新至最新版本，才能及時修補已知安全漏洞，降低遭惡意網站利用漏洞植入惡意程式的風險。

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