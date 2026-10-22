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宏碁旗下安圖斯攻企業AI應用 結盟智菩科技、環球睿視
電腦品牌廠宏碁旗下子公司安圖斯科技宣布與台灣人工智慧（AI）解決方案開發商智菩科技、環球睿視共同簽署合作備忘錄（MOU），將串聯三方軟硬體生態系能量，加速企業級AI場景落地與國際拓展。
安圖斯科技執行長李占傑透過新聞稿表示，AI應用的落地關鍵在於生態系的強強聯手，未來安圖斯科技將透過更緊密的軟硬體協同與商業推廣，為全球企業提供兼具效能、安全與實用性的生成式AI解決方案。
這次合作將以安圖斯科技新一代AI運算平台AltosBrainSphere為硬體基礎，結合智菩科技打造的企業知識傳承解決方案NWD Wisdom Core，以及環球睿視推出的AIspeakin多語即時語譯與AImeetin智慧會議平台，打造軟硬整合的一站式企業級AI解決方案。
展望未來，安圖斯科技指出，三方將共同打造場景解決方案，鎖定跨國企業、政府機構、教育與展演等垂直領域，提供高資安與高實用性的AI應用組合。
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