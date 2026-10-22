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神盾與法國SiPearl簽署戰略合作 結合雙方資源合攻HPC及AI DC市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
神盾與法國SiPearl簽署戰略合作， 結合雙方資源合攻HPC及AI DC市場。圖／神盾提供
神盾與法國SiPearl簽署戰略合作， 結合雙方資源合攻HPC及AI DC市場。圖／神盾提供

神盾（6462）集團今（22）日於台北君悅酒店舉辦「神盾 2026 年 Tech Day暨臺法國家級 CPU 策略合作簽約儀式」，並與法國處理器設計公司 SiPearl 正式簽署策略合作。結合神盾的Mobius100（M100）與 SiPearl 的中央處理器 （CPU ）計畫，合攻高效能運算（HPC）、AI 與資料中心市場

這次活動以基於 Arm 架構 CSS V3 的 M100 CPU 為核心，展示神盾集團以 CPU 與 UCIe技術為基礎打造的 Chiplet Marketplace 生態系。包括經濟部部長龔明鑫、外交部次長吳志中、經濟部產業發展署署長邱求慧、法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）等多位貴賓親臨致詞並見證這項戰略合作。

神盾表示，SiPearl 為法國無晶圓廠處理器設計公司，2020 年於歐盟「歐洲處理器計畫」（EPI）架構下成立，開發供超級電腦、AI 與資料中心使用的高效能、高能效 CPU，首款產品 Rhea1 CPU 採用 Arm Neoverse V1 架構，已交付 Bull，將進一步整合至 JUPITER—即目前歐洲運算能力最強的超級電腦。在 SiPearl 支援下，安國國際科技（Alcor Micro，8054.TWO）正開發M100 CPU Chiplet 平台，服務 AI、HPC 與資料中心系統。M100 採用 Arm Neoverse V3 架構，並整合於乾瞻科技 提供的 UCIe 2.0 IP。

雙方也舉行「臺法投資與 M100 商務合作簽約儀式」。神盾強調將結合集團 與SiPearl 將在 CPU 技術、Chiplet 整合與市場拓展上相互串連，共同推進臺法在國家級 CPU 與高效能運算的合作。

龔明鑫表示，政府持續推動半導體產業從製造優勢延伸至晶片設計與關鍵技術自主，國家級 CPU 與 Chiplet 生態系是臺灣布局 AI 與高效能運算的重要基礎。他肯定神盾集團與 SiPearl 的合作，並期盼以此為起點，深化臺法在半導體與科技領域的產業鏈結。經濟部產業發展署署長邱求慧亦一同出席，見證政府對國內 IC 設計與自主晶片產業發展的支持。

SiPearl 創辦人暨執行長Philippe Notton 表示，歐洲與台灣在全球 HPC、AI 與資料中心價值鏈中各具互補優勢。很高興能與神盾及安國合作。這項夥伴關係將進一步深化臺灣與歐洲的技術合作，攜手為全球 HPC、AI 與資料中心市場推動高階且具韌性的硬體 。

神盾 法國 市場

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