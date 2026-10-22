美光與台中工會達成協議 新增季度獲利分潤、勞退提撥升至10%

美光科技與台中工會歷經多次協商，終於在21日中午達成勞資協議。美光台灣董事長盧東暉今日舉行線上媒體說明會，宣布全面升級員工獎酬制度，包括新增與公司獲利直接連動的季度分潤獎金、提高年度績效獎金（IPP）上限、勞退提撥率由8%提高至10%、額外增加3天有薪假，並承諾於明年完成結構性調薪。盧東暉強調，這不僅回應工會核心訴求，更希望為台灣科技業建立理性協商、共享企業成長成果的新典範。

盧東暉指出，美光今年已向員工發放每人新台幣100萬元獎金，IPP獎金上限也由原先200%提高至300%至500%，但工會更關心獎金能否制度化，以及分配方式是否透明、具可預測性。為此，美光董事會於10月中旬授權管理層推動重大制度改革，將過去偏重年度績效的獎酬架構，升級為季度分潤與年度IPP雙軌並行。

其中，新增季度分潤獎金是此次改革最大突破。盧東暉強調，這是額外增加的獎酬制度，並非挪用原有IPP獎金預算，未來員工每季均有機會分享公司獲利成果，而且不僅適用台灣，也將擴及全球員工。

新制採取50%現金、50%股票發放，現金部分配合季度財報公布發放，股票則於年底集中發給員工，並於一年後全數歸屬，讓員工除了獲得即時現金收入，也能參與公司股價成長帶來的資本利得。

至於分潤計算方式，盧東暉說明，將以公司非一般公認會計原則（Non-GAAP）財務數據為基礎，扣除下一季度預估資本支出後，作為獎酬計算依據，並以2026財年為比較基準。未來若公司獲利擴大，員工分潤也將同步增加，但仍須保留必要資金，支應晶圓廠擴建、研發及重大投資，兼顧員工分潤與企業長期競爭力。

盧東暉說，原有IPP制度也同步升級，保留策略目標及個人績效評核，依績效等級，獎金最高可達500%。此外，美光將調整日班、夜班及特殊班別津貼，並提高退休保障，將雇主勞退提撥率由8%提高至10%。盧東暉表示，這項水準在台灣萬人以上大型企業中名列前茅。

針對員工關切的新舊人員薪資倒掛問題，美光也承諾推動結構性調薪，目標於2027財年第2季完成，讓資深員工薪資與新人起薪更合理銜接。

不過，台中工會達成協議，不代表桃園勞資爭議已全面落幕。對於桃園工會發動罷工，盧東暉表示尊重勞工依法行使權利，並肯定工會展現克制與善意。由於台中、桃園分屬不同法律實體，雙方仍須各自完成協商程序，但美光將秉持台灣各廠一致、全球獎酬制度一致的原則，持續與桃園工會溝通。

盧東暉強調，罷工是手段而非目的，企業與工會不應是對立關係。此次協議證明，只要雙方願意以誠信、理性及建設性方式對話，就有機會達成企業、員工及投資所在地三方共贏，也為跨國科技企業的勞資關係帶來新的示範。