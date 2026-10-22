兼顧AI創新與著作權 數發部：推動AI業者建立使用報酬機制

數位發展部、文化部與經濟部智慧財產局16日首度共同召開權利人意見交流會議，邀集國內內容產業代表、公協會、AI應用業者及專家，就AI訓練資料利用、授權及著作權益保障等議題交換意見。數發部表示，將推動民間優質語料數位化及AI應用，並促進AI業者建立使用報酬給付機制，尋求兼顧AI創新與權利人權益的發展方式。

本次會議由數發部政務次長侯宜秀、文化部常務次長徐宜君及智慧局局長廖承威共同主持，討論AI訓練所需資料的利用與授權、著作權益保障、優質語料整備及產業合作等議題，作為後續政策推動與法制研議參考。

數發部指出，AI研發業者需要大量高品質語料，內容創作者則關切作品的利用方式及合理回饋，如何兼顧雙方需求，是政府推動資料治理的重要課題。為尋求AI創新與著作權保護的平衡，智慧局與數發部已分別研訂《生成式人工智慧著作權指引》草案及《促進資料創新利用發展條例》草案，並將透過與各界溝通，作為後續政策研議及調整的基礎。

侯宜秀表示，發展台灣主權AI的關鍵在於「模型可換、資料可控」，讓模型能隨技術演進彈性替換，資料則由台灣自主掌控。數發部推動的資創條例草案，將透過制度化方式促進資料開放、共享及再利用，建立適當授權條款，同時推動民間優質語料數位化及AI應用，並積極促進AI業者建立使用報酬給付機制，逐步打造AI發展與權利人共榮的生態系。

徐宜君表示，文化內容創作者與使用者有共同目標，都是尋求能兼顧創新利用、創作者權益及創作動能的合作機制。文化部期待透過跨部會合作及產業持續對話，進一步討論內容創作者參與AI發展的合作方式，讓台灣在地文化與多元觀點在AI時代持續被理解、被看見。

廖承威則表示，AI涉及的著作權議題，國際間仍持續探索與討論，需要透過內容創作者與使用者雙向溝通，尋求平衡發展，並為雙方協商建立基礎。智慧局將持續聽取各界意見，與相關部會共同研議兼顧AI創新及著作權保護的可行作法。

在語料建置方面，數發部去年底推出台灣主權AI訓練語料庫，初期以中央及地方政府語料為主，截至今年10月中旬已累積33億Tokens，近期則進一步推動募集自願授權的民間語料。

侯宜秀強調，主權語料庫不會強制要求民間無償提供語料。政府將優先從自身做起，把政府資訊轉為AI可讀、可用的資料，並以不涉及個資、已取得授權的資料優先開放共享，同時持續提升資料品質。行政院也鼓勵各部會編列相關預算，擴大徵集台灣多元語料，為AI應用發展奠定基礎。

侯宜秀表示，內容產業與AI業者都是未來產業生態系的重要參與者，政府有責任主動開啟討論、促進彼此理解。此次會議是持續溝通的起點，數發部、文化部與經濟部將彙整各界意見，與相關部會持續合作，釐清各方關切，審慎研議後續政策與法制方向，尋求兼顧AI創新與著作權保護的發展路徑。