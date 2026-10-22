美光新增季度分潤、提高退休保障 盧東暉：與桃園工會持續協商

美光公布員工獎酬改革方案，新增與獲利連動的季度分潤獎金，採現金、股票各半發放，與年度績效獎金（IPP）並行。台灣美光董事長盧東暉22日表示，公司也將推動台灣員工結構性調薪，勞退提撥率由8%提高至10%，另增加3天有薪假。

針對桃園工會今日罷工，盧東暉表示，尊重勞工依法行使爭議行為的權利，雙方溝通管道一直存在，公司將持續協商。他指出，桃園與台中工會訴求相同，雖然兩地屬於不同法律實體，不能由單一協議直接涵蓋，但公司回應訴求時，將遵循全球一致及台灣一致原則。

新增季度分潤將適用全球符合資格員工，現金部分於季度財報公布後發放，股票部分則設一年歸屬條件。盧東暉強調，這是額外新增的獎勵，不取代既有獎酬，也不是從IPP預算中挪用。

分潤計算方面，美光表示，將以稅後淨利減去下一季預估資本支出作為計算基礎，並以2026會計年度為基準，讓獎金池與營運表現正向連動。完整計算細節涉及內部資訊，未全部公開；考量建廠、設備及其他投資計畫可能變動，制度也保留資本支出預測的調整彈性。

年度IPP則轉向聚焦研發與長期策略目標，原有獎金池不因新增季度分潤而縮減。盧東暉表示，美光是資本密集型科技公司，建廠與研發必須提前布局，不能只以當期獲利衡量，因此仍須透過年度獎勵支持長期投入。

台灣薪資調整將著重改善新進與資深員工薪資倒掛，並調整部分日班、夜班及輪班相關補貼。結構性調薪目標於2027會計年度第2季完成，公司希望進一步提前至農曆年前落實。