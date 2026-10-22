聽新聞
0:00 / 0:00
美光新增季度分潤、提高退休保障 盧東暉：與桃園工會持續協商
美光公布員工獎酬改革方案，新增與獲利連動的季度分潤獎金，採現金、股票各半發放，與年度績效獎金（IPP）並行。台灣美光董事長盧東暉22日表示，公司也將推動台灣員工結構性調薪，勞退提撥率由8%提高至10%，另增加3天有薪假。
針對桃園工會今日罷工，盧東暉表示，尊重勞工依法行使爭議行為的權利，雙方溝通管道一直存在，公司將持續協商。他指出，桃園與台中工會訴求相同，雖然兩地屬於不同法律實體，不能由單一協議直接涵蓋，但公司回應訴求時，將遵循全球一致及台灣一致原則。
新增季度分潤將適用全球符合資格員工，現金部分於季度財報公布後發放，股票部分則設一年歸屬條件。盧東暉強調，這是額外新增的獎勵，不取代既有獎酬，也不是從IPP預算中挪用。
分潤計算方面，美光表示，將以稅後淨利減去下一季預估資本支出作為計算基礎，並以2026會計年度為基準，讓獎金池與營運表現正向連動。完整計算細節涉及內部資訊，未全部公開；考量建廠、設備及其他投資計畫可能變動，制度也保留資本支出預測的調整彈性。
年度IPP則轉向聚焦研發與長期策略目標，原有獎金池不因新增季度分潤而縮減。盧東暉表示，美光是資本密集型科技公司，建廠與研發必須提前布局，不能只以當期獲利衡量，因此仍須透過年度獎勵支持長期投入。
台灣薪資調整將著重改善新進與資深員工薪資倒掛，並調整部分日班、夜班及輪班相關補貼。結構性調薪目標於2027會計年度第2季完成，公司希望進一步提前至農曆年前落實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。