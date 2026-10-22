車王電：電動工具切入AI伺服器 電巴擬深耕美加

車王電董事長蔡裕慶今天表示，旗下電動智能精密組裝工具，已切入人工智慧AI伺服器機櫃、液冷系統、儲能系統、工業機器人、無人機等應用。在電動巴士，車王電規劃深耕美國和加拿大市場，在美國當地製造電動巴士的架構正逐步形成，集團也積極布局物流電動車。

車王電下午舉行線上法人說明會，展望電動智能精密組裝工具應用布局，蔡裕慶指出，除了上述應用外，也積極布局風力發電、太陽能板、風電組裝等領域。

在日本電動巴士市場布局，蔡裕慶表示，目前在日本市占率超過15%，2030年目標挑戰日本市占率提升至32%，持續前進神戶和岡山地區。

蔡裕慶表示，車王電集團除了布局市區電動巴士外，也規劃拓展國道電動巴士應用。蔡裕慶預期，明年電動巴士外銷業績不會比今年差，日本市場成長動能樂觀。

根據資料，到今年9月底，車王電關係企業華德動能累計已生產1052輛電動巴士，車輛遍及全台12縣市，在智慧場站與充電場站布建30處，在台灣電巴市占率約27%。

在綠能領域，蔡裕慶表示，車王電持續布局創能、儲能、用能整合服務，以氫能發電串聯儲能與關鍵用電場域，結合綠色金融與系統整合能力。