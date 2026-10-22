TrendForce：估今年Server CPU出貨年增31% 明年突破40%

根據TrendForce最新AI server產業研究，隨著各AI服務業者積極推出AI Agent相關應用，server CPU需求自2025下半年起穩步成長，預估2026年出貨年增幅將達31%。2027年由於AI推論需求持續成長、Agentic AI服務滲透率提升，server CPU出貨量有望再年增逾40%，惟以x86陣營主導的市場格局可能出現變化。

TrendForce指出，因AI Agent服務興起，預期雲端資料中心server AI推論工作負載占比日益增加，也逐漸改變server內部CPU與GPU/ASIC配比，若以業者規劃server機櫃方案及成長態勢來看，將從過往的1:8向1:2、甚至1:1的方向發展，增添server CPU出貨動能。

從競爭格局分析，2025年以Intel、AMD為主的x86陣營，主宰近90%市場，且AMD的占比已有提升，Arm-based架構產品的市占率才剛突破10%。2026年x86、Arm-based CPU皆積極出貨，以爭取AI推論商機。不過，Intel新品遭遇製程、封裝挑戰，出貨時程出現遞延，由既有Emerald Rapids、Granite Rapids產品線支撐，但仍受限於自家製程產能吃緊，壓縮整體出貨成長，無法滿足訂單需求，市占率也出現下滑。

AMD新品Venice已於2026年進入小規模量產，出貨主力同樣為既有Genoa、Turin平台，雖然加單情況因TSMC產能緊繃而有侷限，但預估今年AMD server CPU市占將顯著成長至27%左右。

Arm-based CPU除AWS持續導入自研的Graviton CPU，NVIDIA Grace CPU需求也持續擴張，Google自研Axion CPU進入大量出貨階段，Microsoft Cobalt 100以及Arm自研AGI也進入量產出貨階段，造就2026年Arm-Based CPU出貨成長優於x86產品，並且在CPU市占率突破20%。

TrendForce預期，2027年Arm-Based CPU市占率可望擴大至30%，動能主要來自NVIDIA Vera CPU將明顯擴大出貨，及Google、AWS、Microsoft、OpenAI、Arm、Huawei等新CPU進入大量生產階段，和Alibaba推出倚天720/730等新CPU帶動。至於x86陣營，預估Intel新品仍處於小量釋出階段，AMD出貨情況則更加穩健，加上預計於2027上半年推出新品，市占率將繼續提升。