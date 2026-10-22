聯電攜愛普科技 推進AI與高效能運算系統電源解決方案

聯電（2303）與愛普科技22日共同宣布展開技術與製造合作，推進AI與高效能運算(HPC)系統的供電解決方案。此次合作結合聯電的深溝槽電容(Deep Trench Capacitor, DTC)製程技術與可擴充的晶圓製造能力，及愛普科技的矽電容設計與系統層級整合技術，共同因應下一代資料中心在電源效率方面的挑戰。

聯電與愛普科技的合作已於2026年第3季達成重要里程碑，愛普科技S-SiCapTM Gen2D分離式矽電容設計已完成投片及初步功能驗證。下一階段將針對封裝基板中的電容進行完整的系統級效能與可靠度測試，目標是支援不同的電容量與工作電壓需求。雙方也正探討將合作拓展至其他包括矽中介層嵌入式電容及基板底面電容的產品線，以因應多元的系統設計需求。

聯電資深副總經理洪圭鈞表示，「AI 與 HPC 的成長正推動電源傳輸架構根本性的轉變，從電路板層級的供電，逐步走向晶片層級的垂直電源整合。聯電提供完整的供電解決方案，包括DTC技術，可將高密度電容配置於更靠近運算晶片的位置，以達到更穩定晶片供電效果。聯電透過與愛普科技合作，正致力將可擴充的解決方案推向市場，以克服 AI 基礎設施持續演進所帶來的關鍵供電瓶頸」。

愛普科技總經理洪志勳表示，「採用 DTC 技術的客製化S-SiCapTM 產品成功完成投片及初步晶圓驗證，是展現愛普科技S-SiCapTM 設計彈性與可製造性的重要里程碑。透過與聯電的合作，我們為客戶提供從產品設計到晶圓製造的一站式解決方案」。

聯電的供電解決方案藍圖涵蓋可應用於不同系統架構的分離式與嵌入式矽電容，並延伸至內部電壓調節器等主動元件。聯電亦運用其先進封裝能力，實現更高密度的電源元件整合，以滿足下世代資料中心對更高電壓與電容量的需求。同時，聯電持續投資擴充製造產能，以支援電源與異質整合解決方案。

TrendForce：估今年Server CPU出貨年增31% 明年突破40%

根據TrendForce最新AI server產業研究，隨著各AI服務業者積極推出AI Agent相關應用，server CPU需求自2025下半年起穩步成長，預估2026年出貨年增幅將達31%。2027年由於AI推論需求持續成長、Agentic AI服務滲透率提升，server CPU出貨量有望再年增逾40%，惟以x86陣營主導的市場格局可能出現變化。

TrendForce指出，因AI Agent服務興起，預期雲端資料中心server AI推論工作負載占比日益增加，也逐漸改變server內部CPU與GPU/ASIC配比，若以業者規劃server機櫃方案及成長態勢來看，將從過往的1:8向1:2、甚至1:1的方向發展，增添server CPU出貨動能。

從競爭格局分析，2025年以Intel、AMD為主的x86陣營，主宰近90%市場，且AMD的占比已有提升，Arm-based架構產品的市占率才剛突破10%。2026年x86、Arm-based CPU皆積極出貨，以爭取AI推論商機。不過，Intel新品遭遇製程、封裝挑戰，出貨時程出現遞延，由既有Emerald Rapids、Granite Rapids產品線支撐，但仍受限於自家製程產能吃緊，壓縮整體出貨成長，無法滿足訂單需求，市占率也出現下滑。

AMD新品Venice已於2026年進入小規模量產，出貨主力同樣為既有Genoa、Turin平台，雖然加單情況因TSMC產能緊繃而有侷限，但預估今年AMD server CPU市占將顯著成長至27%左右。

Arm-based CPU除AWS持續導入自研的Graviton CPU，NVIDIA Grace CPU需求也持續擴張，Google自研Axion CPU進入大量出貨階段，Microsoft Cobalt 100以及Arm自研AGI也進入量產出貨階段，造就2026年Arm-Based CPU出貨成長優於x86產品，並且在CPU市占率突破20%。

TrendForce預期，2027年Arm-Based CPU市占率可望擴大至30%，動能主要來自NVIDIA Vera CPU將明顯擴大出貨，及Google、AWS、Microsoft、OpenAI、Arm、Huawei等新CPU進入大量生產階段，和Alibaba推出倚天720/730等新CPU帶動。至於x86陣營，預估Intel新品仍處於小量釋出階段，AMD出貨情況則更加穩健，加上預計於2027上半年推出新品，市占率將繼續提升。