AI代理推升CPU需求 集邦估明年伺服器CPU出貨增逾四成

研調機構集邦22日表示，AI推論需求成長、AI Agent服務加速滲透，將推升2027年伺服器CPU出貨量年增逾40%。市場競爭格局也將改變，預估Arm架構產品市占率將由2026年的逾20%，進一步擴大至2027年的30%，挑戰長期由x86主導的市場。

集邦指出，伺服器CPU需求自2025年下半年起穩步成長，預估2026年出貨量年增31%。隨著AI代理應用增加，雲端資料中心的AI推論工作負載占比持續提高，也帶動伺服器內部CPU與GPU、ASIC的配置調整。從業者規劃的機櫃方案及成長態勢觀察，CPU與GPU、ASIC配比將由過往的1比8，朝1比2、甚至1比1發展，增添CPU需求。

供應商方面，Intel新品受到製程與封裝挑戰影響，出貨時程遞延，目前仍由Emerald Rapids、Granite Rapids產品線支撐。但自有製程產能吃緊，限制整體出貨成長，無法完全滿足訂單需求，市占率因而下滑。

AMD則以Genoa、Turin平台為出貨主力，新品Venice已於2026年進入小規模量產。儘管台積電（2330）產能緊繃限制追加訂單，集邦仍預估，AMD今年伺服器CPU市占率將顯著提高至約27%；2027年隨出貨更加穩健，並預計於上半年推出新品，市占率可望持續提升。

Arm陣營的成長動能則來自雲端業者自研晶片與輝達產品。除AWS持續導入Graviton，輝達Grace需求擴張，Google Axion也進入大量出貨階段，加上微軟Cobalt 100及Arm自研AGI量產出貨，推升今年Arm架構CPU出貨成長優於x86，市占率突破20%。

展望2027年，集邦預期，輝達Vera CPU將明顯擴大出貨，Google、AWS、微軟、OpenAI、Arm及華為等業者的新CPU進入大量生產階段，阿里巴巴也將推出倚天720、730等新品，共同推升Arm架構產品市占率朝30%邁進。