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美光獎酬大改革 全球員工享季度分潤

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

美光22日回應台灣工會訴求，啟動全球獎酬制度改革，自2027會計年度起新增季度分潤獎金，採現金、股票各半，與年度獎金雙軌並行，另針對台灣員工推動結構性調薪、提高勞退提撥及增加有薪假，讓員工分享營運成長成果。

台灣美光董事長盧東暉表示，工會核心訴求是獎酬制度透明、可預測，美光經董事會授權推動改革，雖由桃園、台中工會訴求促成，全球員工均適用新的獎金制度，希望帶來長期、穩定的收入成長。

盧東暉指出，新增季度分潤將與公司獲利連動，計算參考財報稅後淨利及下一季預估資本支出，兼顧員工分潤與長期投資需求，現金部分於季度財報公布後發放，股票則按季累計、年度發放，讓同仁有機會參與資本利得。

盧東暉強調，季度分潤是額外新增，並非從既有年度獎金IPP預算挪用，新版IPP聚焦策略目標，支持長期研發與布局，避免僅以短期獲利衡量成果。

台灣員工方面，美光將增加三天有薪假、提高勞退提撥，並再進行結構性調薪，降低新進與資深員工薪資倒掛問題，目標於2027會計年度第2季完成，盼提前至農曆年前落實。

對桃園工會罷工，盧東暉表示尊重，雙方持續溝通，希望透過理性協商取得共識，他說，勞資具有共同目標，盼公司持續在台發展，同仁也能獲得更好的薪酬、福利與職涯成長。

美光 工會

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