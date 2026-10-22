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研調估2027年伺服器CPU出貨年增逾40%

中央社／ 台北22日電

集邦科技最新AI server產業研究，隨著各AI服務業者積極推出代理式AI（AI Agent）相關應用，伺服器中央處理器（serverCPU）需求自2025下半年起穩步成長，預估2026年出貨年增幅將達31%。2027年由於AI推論需求持續成長、代理式AI服務滲透率提升，server CPU出貨量可望再年增逾40%。

集邦科技（TrendForce）指出，因AI Agent服務興起，預期雲端資料中心伺服器AI推論工作負載占比日益增加，也逐漸改變伺服器內部中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）/特殊用途積體電路（ASIC）配比，若以業者規劃伺服器機櫃方案及成長態勢來看，將從過往的1比8，朝1比2甚至1比1的方向發展，增添伺服器中央處理器（server CPU）出貨動能。

集邦從競爭格局分析，2025年以英特爾（Intel）、超微（AMD）為主的x86陣營，主宰近90%市場，且AMD的占比已有提升，Arm-based架構產品的市占率才剛突破10%。2026年x86、Arm-based CPU皆積極出貨，以爭取AI推論商機。

不過，英特爾（Intel）新品遭遇製程、封裝挑戰，出貨時程出現遞延，由既有Emerald Rapids、GraniteRapids產品線支撐，但仍受限於自家製程產能吃緊，壓縮整體出貨成長，無法滿足訂單需求，市占率也出現下滑。

集邦預期，2027年Arm-Based 中央處理器（CPU）市占率可望擴大至30%，動能主要來自輝達（NVIDIA）Vera CPU將明顯擴大出貨，以及Google、AWS、Microsoft、OpenAI、Arm、華為（Huawei）等新中央處理器（CPU）進入大量生產階段，阿里巴巴（Alibaba）推出倚天720/730等新中央處理器帶動。

至於x86陣營，預估英特爾新品仍處於小量釋出階段，超微出貨情況則更加穩健，加上預計於2027上半年推出新品，市占率將繼續提升。

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