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聯電攜愛普攻AI供電 矽電容完成投片與初步驗證

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
深溝槽電容(Deep Trench Capacitor,DTC)可依系統設計需求整合於中介層、封裝基板或基板底面，並配置於更靠近運算晶片的位置，以支援 AI 與高效能運算系統的電源完整性需求。圖／公司提供
深溝槽電容(Deep Trench Capacitor,DTC)可依系統設計需求整合於中介層、封裝基板或基板底面，並配置於更靠近運算晶片的位置，以支援 AI 與高效能運算系統的電源完整性需求。圖／公司提供

晶圓代工廠聯電（2303）與愛普（6531）22日宣布展開技術與製造合作，搶進AI與高效能運算（HPC）系統供電市場。雙方結合聯電深溝槽電容（DTC）製程及晶圓製造能力，與愛普矽電容設計技術，已於第3季完成S-SiCap Gen2D分離式矽電容投片及初步功能驗證，下一步將進行系統級效能與可靠度測試。

隨著AI運算需求增加，如何讓電力穩定送達運算晶片，成為資料中心設計的重要課題。將電容直接嵌入中介層或基板，可縮短電源傳輸路徑、提升電源完整性，並支援先進封裝內更有效率的電壓調節。

聯電資深副總經理洪圭鈞表示，AI與HPC正推動供電架構從電路板層級，逐步走向晶片層級的垂直電源整合。聯電的DTC技術可將高密度電容配置於更靠近運算晶片的位置，提供更穩定的供電，雙方將合作推進可擴充的解決方案，因應AI基礎設施的供電瓶頸。

愛普科技總經理洪志勳指出，採用DTC技術的客製化S-SiCap產品完成投片及初步晶圓驗證，展現產品設計彈性與可製造性，透過與聯電合作，可提供客戶從產品設計到晶圓製造的一站式服務。

後續雙方將針對封裝基板中的電容進行完整測試，支援不同電容量與工作電壓需求，並探討將合作拓展至矽中介層嵌入式電容、基板底面電容等產品線。聯電也持續投資擴充製造產能，配合先進封裝能力，支援電源元件與異質整合需求。

聯電 愛普 供電

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