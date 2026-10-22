仁寶、Verda擴大合作 搶攻AI雲端算力商機

仁寶（2324）與芬蘭雲端服務大廠Verda將擴大合作，共同支援Verda快速成長的AI基礎設施布局。雙方結合Verda的AI雲端專業，以及仁寶不斷擴展的全球製造能力與先進AI伺服器工程技術。隨著歐洲及全球市場對AI運算的需求持續攀升，雙方將於GTC Berlin 2026展示合作成果。

隨著Verda持續擴充AI雲端運算容量，如何在不同區域快速且有效率地部署基礎設施，已成為日益關鍵的課題。仁寶持續投資擴大製造布局，包括增加台灣大溪及美國的產能，進一步提升就近支援AI基礎設施部署的能力。

此全球布局將為Verda的拓展策略帶來重要助益。美國市場的部署可由仁寶在美國的在地製造能力支援；仁寶擴增的大溪產能則可支援Verda在歐洲、中東及非洲（EMEA）與亞洲的成長，協助Verda在全球擴展AI基礎設施的同時，提升部署彈性、供應韌性與交付速度。

Verda與仁寶的合作整合雙方在AI基礎設施生命周期中的互補優勢。Verda具備GPU雲端基礎設施的部署與營運專業，能將先進運算資源轉化為可擴展的AI雲端服務；仁寶則提供工程技術、規模化製造能力與全球生產布局，將最新的加速運算技術轉化為可供部署的基礎設施。

雙方攜手打造更敏捷的部署流程，將NVIDIA加速運算技術導入實際生產環境，協助Verda加速擴充運算容量，同時維持全球業務成長所需的基礎設施可靠性與可擴展性。

仁寶SGX30-2是支援此合作下一階段的重要平台，搭載NVIDIA HGX B300及八顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU，專為高密度AI工作負載設計，將為Verda持續擴展的AI基礎設施提供新一代運算基礎。