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PHP 爆出重大資安漏洞 資安署：國內約2.8萬對外網站受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
資安署長蔡福隆。聯合報系資料照
資安署長蔡福隆。聯合報系資料照

全球廣泛使用的程式語言PHP被發現存在重大安全漏洞。對此，資安署長蔡福隆22日表示，目前國內約有2萬8,000多個對外服務網站，其中政府機關網站約有200個左右。並非所有使用相關程式語言的網站都會受到影響，實際受影響的範圍應該更小，後續仍會持續掌握相關風險及各機關、企業的修補進度。

蔡福隆指出，程式語言PHP涉及一般網站開發所使用的程式語言及相關工具，國內網站使用相關程式語言的比例相當高，約有七成，因此這次漏洞算是很大的風險。數發部資安署已經立刻啟動相關應變機制，成立跨機關工作小組，並由政府相關機關的專業團隊提供協助。並提醒政府機關、企業及相關組織注意漏洞風險，並盡速完成盤點與修補。

根據統計目前國內約有2萬8,000多個對外服務網站，其中政府機關網站約有200個左右。蔡福隆說，並非所有使用相關程式語言的網站都會受到影響，實際受影響的範圍應該更小，後續仍會持續掌握相關風險及各機關、企業的修補進度。

針對媒體關心網站是否需要下架，蔡福隆說，處理方式並非一律下架，而是依照不同情況採取措施，第一，優先更新至修復漏洞的最新程式版本；第二，如果短時間內無法完成版本更新，可透過其他防護措施降低風險，例如在前端部署網頁應用程式防火牆（WAF），阻擋利用漏洞發動的攻擊。

第三，如果上述措施都無法有效防範風險，則會要求政府機關或企業暫時將網站下架，待完成修補後再恢復服務。

最後，蔡福隆也強調，政府也會持續提供必要協助。若政府機關或企業在漏洞修補、資安防護等方面遇到問題，可向相關資安組織尋求協助，包括台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）等單位。

PHP是一種在全球網站廣泛使用的程式語言，主要負責網站後端運作，例如處理使用者輸入資料、會員登入及各項線上服務。這次被發現的重大安全漏洞，據稱已存在超過10年卻一直未被察覺，直到近期才由先進人工智慧（AI）技術發現。

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