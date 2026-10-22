中華電股價創新高 簡志誠：力孵AI小金雞

中華電信力孵AI小金雞，成立中華曜智科技公司並舉行揭牌儀式，深化AI智慧影像辨識與智慧安防。中華電董事長簡志誠表示，中華資安、創智、曜智已接連成立，期許「中華曜智能趕快IPO」，且小金雞多一隻，今天盤中股價也再創新高。

中華電深耕AI（人工智慧）與智慧影像領域，為加速推動AI產業發展與智慧應用創新，成立中華曜智科技公司，並於今天舉行成立暨揭牌記者會。經濟部中小及新創企業署長李冠志也親自出席。

面對人工智慧快速發展及各產業數位轉型需求，中華電表示，持續整合網路、雲端、資安與AI技術，拓展企業及政府服務的應用深度。中華曜智科技資本額3億元，母公司中華電持股80%，其餘由經營團隊持有。

簡志誠表示，積極布局AI產業發展，中華電信同時宣示「以AI啟動未來」的大戰略，中華資安、創智、曜智已接連成立，中華資安已掛牌上市，中華創智成立滿週年，期許「曜智從孵好的金蛋趕快IPO」，此外，他也提到，中華電信今天盤中股價已突破新高，市值遠遠超過兆元。

中華曜智科技董事長林文智表示，中華曜智承接既有影像安防技術與系統服務經驗，客戶包含政府警政、交通環保等百工百業，將持續深化Edge AI、影像辨識與智慧分析能力。影像科技的價值不僅在於記錄畫面，更在於透過AI理解影像、辨識事件，將資訊轉化為可運用的管理依據，將聚焦企業安防、公共安全、智慧城市及創新影像應用，並透過系統建置、維運服務與軟體授權等模式提供解決方案，目標一年內開始獲利。

此外，中華電信集團旗下AI公司中華創智成立一週年，客戶涵蓋銀行、金控、壽險、公部門、國營事業與醫療機構；授權、保固與維運收入達成年度目標，營運模式已站穩腳步。

中華電信持續擴大投資艦隊，包括透過「直接投資」與「內部孵化子公司」雙軌並行。中華電表示，中華電持股的公司有54家，具控制權的子公司為24家，多數都與AI有關，未來會持續孵化AI小金雞。