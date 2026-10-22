黃仁勳於柏林 GTC 發表主題演講 AI 布署仍在正軌

AI教父黃仁勳21日在GTC柏林大會發表主題演講，會後高盛指出，輝達仍在傳遞「AI部署在可預見的未來仍在正軌上推進」的核心理念，並指出輝達客戶，包含超大規模雲廠商（hyperscalers）和新興雲服務商（neoclouds），都正在從當前的數據中心部署中實現強勁的單位經濟效益，顯示AI絕非泡沫。

高盛指出，超大規模雲廠商和新興雲服務商在持續擴張的同時，也正不斷回收資金，成為AI資本支出延續的重要支撐，因此高盛判斷AI部署「在可預見的未來仍在正軌上」。同時，輝達此次在大會上宣布與多家合作伙伴聯合擴充供應鏈產能，高盛認為，這意味著更大規模的GPU出貨即將到來，這超出市場對輝達下一代產品爬坡節奏的普遍預期。

輝達此次也與合作伙伴聯合推出了DSX POD參考設計，以集裝箱化模塊出貨，可容納多個機架的完整Vera Rubin系統，整體出廠、現場通電即可運行。分析師指出，DSX POD的核心價值在於將數據中心的部署周期從「數月」大幅壓縮至「兩周」，顯著縮短從部署到首個Token產出的時間，將有利於CSP廠加快變現速度，預計將於2027年初上市。

法人指出，隨著輝達協助上游廠商完成擴廠，擴大出貨規模，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等ODM廠也將進一步加速，滿足客戶需求，推升成長力道。