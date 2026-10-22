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西門子與輝達深化代理式AI合作 因應 3D IC 功耗與散熱挑戰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子與輝達深化代理式AI合作，因應3D IC 功耗與散熱挑戰。圖／西門子提供
西門子與輝達深化代理式AI合作，因應3D IC 功耗與散熱挑戰。圖／西門子提供

西門子今日宣布擴大與輝達NVIDIA）合作開發的自動化設計（EDA） 代理式 AI 產品組合。繼DAC 2026發布具備自驗證能力的代理式 AI 技術後，雙方將此能力與NVIDIA加速運算相結合，因應先進封裝領域的3D IC電氣、電源、熱分析及協同設計挑戰。

新功能將西門子的電熱分析產品整合為一套可自主運作的工程流程。透過西門子的設計空間探索與最佳化（DSE/DSO）技術，此工作流程可協助工程師利用達到簽核等級精度的物理求解器，對數百種設計替代方案進行評估與驗證。基準測試顯示，此方法可將工程工作量減少高達 95%，使原本需要數週完成的工作縮短至數小時；多達七款工具的流程設定工作，可從數天縮短至低於五分鐘，減少高達 95% 的工作流程設定時間；與傳統手動流程相比，設計空間探索範圍最高可擴大50倍。

AI工廠對其內部晶片提出更高要求，包括更強大的運算能力、更高的記憶體頻寬和更好的散熱效能，同時還需要將上述能力整合至愈來愈小的實體空間內。

該發展規模由NVIDIA Rubin GPU 體現，其單顆GPU可提供高達50 petaflops的NVFP4推論效能，並搭載288GB HBM4，還可進一步擴展至NVIDIA Vera Rubin NVL72等更大規模的協同設計系統。隨著運算與記憶體進一步匯聚高度整合於封裝中，功率密度不斷上升，熱量也更加集中。電熱協同設計因此不能再只是設計後期的檢查環節，而必須成為晶片設計初期就需要重點考量的核心要求。

要解決這些挑戰，目前仍需要專業人員在多款工具工作流程間人工協調，在不同分析領域之間傳遞資料，並在電氣、功耗、熱與寄生參數萃取分析之間反覆進行迭代。

隨著設計日益複雜，工程師也受到時間與運算資源的限制，往往只能評估有限數量的設計情境。這將提高到設計周期後期才發現關鍵瓶頸的風險，並可能拉長設計周期。

西門子 輝達 NVIDIA

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