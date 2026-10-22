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Meta 營收創新高 上調資本支出下限 台廠 AI 供應鏈有望受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美國CSP巨頭Meta公布第3季營收創歷史新高紀錄，第4季指引也超出市場預期，顯示算力需求仍持續成長。Meta同時調高2026年資本支出下限，並宣布將發行無投票權新類別股票，支撐AI軍備競賽資金需求。法人看好，CSP廠持續增加資本支出，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等重要ODM供應鏈都將持續受惠。

Meta21日公布，第3季度營收達646億美元，同比增長26%，超出分析師預期的633億美元。公司預計第4季度營收將達到730億至760億美元，區間中值高於市場預期。與此同時，Meta將2026年資本開支指引下限從原本的1300億美元上調至1350億美元，上限則維持1450億美元不變。

Meta自由現金流也如Google一般，自上市以來首次轉負，不過財報顯示僅負22億美元，優於分析師此前預期的負94億美元。為支撐後續AI基礎設施擴張所需資金，Meta決議發行無投票權C類普通股，提供更多資金來源。

Meta 營收 供應鏈

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