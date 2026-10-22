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英飛凌攜輝達深化800V供電合作 GaN 搶攻 AI 資料中心電源轉換

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
英飛凌執行長Jochen Hanebeck。圖／公司提供
英飛凌執行長Jochen Hanebeck。圖／公司提供

全球功率半導體英飛凌22日宣布深化與輝達（NVIDIA）合作，共同開發AI資料中心800V直流供電架構，聚焦高壓中繼匯流排轉換器（IBC），以氮化鎵（GaN）技術提升電源轉換效率與功率密度，因應AI伺服器機櫃朝百萬瓦等級發展的供電需求。

雙方於輝達柏林GTC開發者大會期間公布合作進展。IBC負責將主匯流排電壓降低，再由後級電源轉換為AI處理器所需的核心及負載點電源，是供電鏈中的關鍵環節。隨著運算密度提高，800V直流正逐步導入資料中心，與既有交流及較低電壓直流架構並行。

英飛凌指出，相較矽元件，GaN可降低切換損耗，讓IBC切換頻率最高達1MHz，縮小磁性與被動元件尺寸，節省電路板空間，並減輕電源轉換產生的發熱與散熱負擔。旗下GaN產品可支援800V轉50V、12V及6V等轉換需求，搭配控制器與閘極驅動器，提供完整IBC系統方案。

此次合作延續雙方2025年啟動的開發工作，範圍也涵蓋供電路徑保護與熱插拔控制功能，支援800V直流伺服器機櫃的維護需求。英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示，AI正改變電力基礎設施需求，以GaN為基礎的系統解決方案，將是推動下一代資料中心的重要技術。

英飛凌 輝達 供電

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