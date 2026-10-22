輝達 DSX AI 工廠平台標榜冷卻用水量降最低 以更少電力達相同AI輸出

AI大廠輝達宣布，歐洲領先的生態系合作夥伴正採用其DSX AI工廠平台，打造能將冷卻用水消耗量降至最低，並以更少電力達到相同AI輸出的AI工廠。

輝達強調，DSX是一款與全球領先基礎設施公司共同創新的全端AI工廠參考架構。該架構透過協同設計，將運算、網路、儲存、軟體、電力及冷卻整合為單一系統，實現從設計到營運的最佳化。

輝達DSX產品管理副總裁Warren Barkley表示，歐洲的技術領導地位，取決於能以多高的效率將電力與基礎設施轉化為智慧。DSX匯集營運商所需的技術與生態系專業知識，協助營運商負責任地建構、實現大規模高效營運，並加速將智慧推向市場。

DSX平台包含用於動態電力分配的DSX MaxLPS 、用於協調工作負載用電與電網狀況的DSX Flex、用於經驗證的基礎設施架構的DSX Reference Design、用於模擬的DSX Sim、用於基礎設施管理的DSX OS，以及用於連接運算與設施系統的DSX Exchange。這些技術可協助營運商設計、部署及營運AI工廠。

輝達也提到，傳統冷卻塔透過蒸發水來移除熱量，需要持續供應補充用水。DSX參考設計將液冷運算與乾式冷卻器的散熱技術連接起來，避免蒸發，冷卻液體從運算設備吸收熱量並在閉環中循環，而室外乾冷卻器，類似於大型散熱器，將熱量釋放至空氣中而不蒸發水。

同時，輝達指出，Vera Rubin基礎設施支援100% 液冷，冷卻液溫度最高可達攝氏45 度。透過以乾式冷卻器為基礎的設計，該架構可將設施的冷卻用水量降至趨近於零。在20億瓦規模下，與傳統冷卻水塔系統相比，DSX每天可節省5,400萬公升用水，相當於18萬戶家庭的每日用水量。

另一方面，DSX MaxLPS標榜在AI工廠既定的電力預算內動態分配電力，可協助營運商節省高達30%的電力，同時產生相同數量的詞元。營運商也可以利用這種效率，在現有電力預算內，支援更高的GPU容量與更高的輸送量。