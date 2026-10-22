AI 晶片新戰局！ASIC 成長加速、博通穩坐龍頭

隨著AI基礎建設持續擴張，GPU在成本與功耗方面的限制，逐漸成為大型雲端服務供應商（CSP）發展AI算力的考量因素，促使各大CSP投入自研特殊應用積體電路（ASIC），以降低成本並提升運算效率。

另外，法人指出，CSP除採購輝達、超微等廠商的GPU，也積極開發自有ASIC晶片，特別是針對推論及邊緣運算等應用，透過客製化設計更貼合自身需求。藉由GPU與ASIC雙軌並進，CSP可依不同運算任務配置算力，提升資源運用效率及算力自主性。

值得注意的是，綜合市場研究機構截至2026年年中的預估，未來5至10年，GPU仍將在AI運算市場占據主導地位，但AI ASIC的使用量與營收成長動能更強，預估年複合成長率（CAGR）約27%至35%，高於GPU的14%至26%，顯示ASIC在AI運算市場的發展潛力逐漸受到重視。

個股方面，博通是全球AI ASIC市場的主要供應商，目前市占率約60%至70%，在客製化AI晶片領域居於領先地位。法人分析，博通的核心競爭優勢包括高速互連SerDes IP、高頻寬記憶體（HBM）整合及先進封裝技術，如CoWoS與3D封裝。

此外，博通提供從前期設計與架構定義、實體設計到量產出貨及封裝的完整服務，涵蓋委託設計服務（NRE）與整體解決方案（Turnkey），協助雲端服務供應商（CSP）完成晶片開發及量產。憑藉完整的技術布局與服務能力，博通相較同業具備競爭優勢，並有助維持較高的毛利率水準。