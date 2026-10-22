MIPI 聯盟 展示相關技術與解決方案

國際組織MIPI 聯盟（MIPI Alliance）致力於為行動裝置及多元連網生態系，開發「標準化」與「有線介面規範」，近期舉辦MIPI台北展示日，吸引來自台灣及亞洲各地的開發人員、工程師與科技專業人士參與。

MIPI 聯盟表示，裝置與系統日益智慧化，相關技術與設計也迎來新的挑戰，MIPI標準化介面規範也從行動裝置走向人形機器人、AR/VR、PC、車用等領域，成為智慧系統重要的連接基礎。隨著裝置整合更多感測器、相機、顯示器、儲存與運算能力，如何在各零組件之間高效傳輸不斷增加的資料，同時兼顧功耗、延遲與複雜度，已成為新一代系統設計的重要課題。

MIPI 聯盟提到，這次活動匯集16家MIPI會員公司，展示涵蓋半導體與 IP、開發工具、協定分析、測試及相容性驗證等技術與解決方案。現場逾200名開發人員、工程師與科技專業人士透過實機展示與技術交流，深入了解MIPI介面技術的最新進展，以及在不同應用領域的實際應用。

MIPI聯盟執行董事Peter Lefkin指出，AI不只正在改變裝置能做什麼，也改變了裝置與系統的設計架構。無論是同時處理多組相機與其他感測器資料的車輛、協調數十個感測器與致動器的人形機器人，或是執行日益複雜AI模型的邊緣裝置，背後共同面臨的挑戰，都是如何在兼顧頻寬、延遲、功耗及系統複雜度的同時，有效率且可靠地傳輸資料，而MIPI標準化介面正可在其中發揮重要作用。

MIPI聯盟在這次活動也介紹A-PHY近期進展，包括MIPI A-PHY相容性計畫，以及逐步擴大的A-PHY生態系統。