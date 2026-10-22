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台灣美光桃園工會宣布幹部罷工24小時 不排除擴大行動

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣美光桃園工會今由11名工會幹部代表罷工24小時，不排除擴大行動。圖／美光桃園工會提供
台灣美光桃園工會今由11名工會幹部代表罷工24小時，不排除擴大行動。圖／美光桃園工會提供

台灣美光桃園工會不滿公司分潤制度，勞資協商爭取更好的工作待遇，目前未獲公司正面回應。工會幹部今在公司門口拉布條抗議，同時發動11名幹部罷工，強調下次協商如果公司仍不面對，不排除擴大行動。

台灣美光表示，感謝桃園工會成員以及所有美光員工對公司的貢獻與付出，公司將秉持最大誠意，努力溝通並進行誠信協商，並期盼於後續協商達成協議。

美光桃園工會指出，工會有2335名成員，大家都過著作二休二、12小時輪班的生活，工作包括研發跑新製程、產險作業立即上手、配合美方需求日夜開會，各式各樣的苦都吃過，這些付出和努力應有合理的分潤。台灣半導體產業整體從業人數高達30萬人，2026年總產值將突破8.4兆元，未來幾年持續看好，爭取分潤制不只是為了美光基層員工，也是為了台灣半導體產業的其他勞工爭取。

工會表示，賴清德總統上周對美光勞資爭議案發表言論，稱「魚幫水、水幫魚」，但事實是台灣勞工付出技術與健康，公司還是只想立刻瓦解工會力量，對外塑造工會貪得無厭，希望協商今天就結束，「請問賴清德總統，你不是說要雙方長久協商找到制度解決嗎？顯然企業不願意分配利潤的狀況仍在」。

工會強調，美光桃園工會已經拿到罷工權，因第一次協商破局，所以今天展開第一波動，由11名工會幹部代表罷工24小時，後續行動視明天第二次協商結果而定。如果颱風取消協商，將延至下周二進行。

美光公司表示，公司日前協商由台灣美光董事長盧東暉與美光CEO幕僚長等代表出席，公司感謝桃園市長張善政21日親臨協商會場關心、桃園市勞動局長李賢祥親自協調，也由衷感謝工會幹部願意出席協商。公司秉持誠信對等協商原則，前與台中工會密集協商達成共識並簽署協議，與桃園工會雖未能達成共識，公司仍期待持續溝通對話。

罷工 美光 幹部

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