Google Cloud 擴大企業客戶模型選擇與彈性 平台加入 OpenAI 模型

Google Cloud宣布將正式在Google Cloud的model garden中推出 OpenAI 模型。成為目前唯一一家能在統一的企業級AI平台上，同時提供三大領先閉源大型語言模型（LLM），以及超過200個第一方、第三方與開放模型（open models）的超大規模雲端服務供應商。

Google Cloud指出，現代企業 AI 需要為不同的工作負載搭配最適合的模型，而非仰賴單一模型來處理所有任務。將OpenAI的最新模型加入model garden中，為團隊提供了能滿足所有企業工作負載的多樣選擇。本次加入的OpenAI 模型，包含GPT Astra，是專為程式設計、電腦操作（computer use）、專業任務與科學研究等高難度工作而設計。GPT 6.1 Sol，能以較低的成本提供 Astra 等級的智慧能力，能夠處理代理式程式設計（agentic coding）、電腦操作與各項專業任務。以及GPT 6.0 Luna，一款快速且具成本效益的模型，適合大規模處理日常工作。

客戶能根據效能、延遲與成本效益，針對任何應用情境動態選擇與切換最佳模型，不再受限於單一架構或簽署分散的供應商合約；開發者可在model garden中自由運用數百種選項進行開發。由於 OpenAI模型是直接透過Google Cloud Marketplace進行交易，所有用量皆會顯示於單一的Google Cloud 帳單上，可抵扣現有的雲端承諾額度（cloud commitments），並計入跨模型供應商的彈性節省方案（Flexible Savings Plans，FSPs）。

Google Cloud表示，將確保執行任何第三方或OpenAI工作負載，皆能符合最嚴格的企業標準。包括嚴格的資料邊界（Strict Data Perimeters），客戶的提示詞、情境脈絡與生成結果，皆完全保留在指定的資料邊界內，絕不用於訓練基礎模型，將於近期推出零資料保留（Zero Data Retention，ZDR）選項。以及隔離的存取邊界（Isolated Access Boundaries），OpenAI 模型運行於專屬的 Google Cloud 基礎架構上，且即將支援機密運算（Confidential Compute）。所有查詢皆會透過經安全強化的隔離閘道進行路由，確保資料傳輸嚴格限制在 Google Cloud 的安全環境內，第三方模型供應商無法未經授權存取雲端環境。以及統一稽核與身分驗證（Unified Auditing & Identity），每個AI代理與模型的互動皆在經過驗證的身分下運作，賦予 IT 管理員端到端的可視性、VPC Service Controls 保護，以及橫跨整個企業環境的統一稽核紀錄（logging）。