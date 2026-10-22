快訊

薔琵長胖到300公里！粉專憂近台龜速：影響整整1天半時間 全台無可倖免

北市選戰互揭瘡疤 藍營陷最大盲區恐害了蔣萬安

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭 共同加速 AI 關鍵技術的部署與創新

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興參展ㄧ景。記者尹慧中／攝影
欣興參展ㄧ景。記者尹慧中／攝影

輝達NVIDIA昨日晚間宣布與欣興電子（3037）(Unimicron)宣布深化長期策略合作，攜手擴大先進載板產能，全面支援次世代AI平台與全方位資料中心解決方案(Data Center Solutions)。業界看好，輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭，共同加速AI關鍵技術的部署與創新。

欣興說明，作為NVIDIA全球供應鏈的關鍵合作夥伴，欣興電子持續深耕先進載板技術與製造實力，全面因應人工智慧(AI)、高速運算(HPC)及資料中心應用爆發帶來的強勁需求。本次擴產將落腳於台灣欣興KF廠區，該廠區將定位為先進載板的策略性製造基地，並預計於2027年第2季正式投產，為全球AI基礎建設的長遠成長提供關鍵的供應鏈後盾。

透過深化合作，NVIDIA與欣興將共同加速AI關鍵技術的部署與創新，協助全球企業、研究機構及雲端服務商，更高效地導入全方位資料中心架構。

作為全球領先的IC載板與高階PCB大廠，欣興將藉此鞏固其全球製造布局與先進封裝載板的技術實力。本次合作不僅深化了雙方的策略夥伴關係，更展現共同推動下一波AI生態系浪潮的承諾，攜手奠定全球AI產業長期發展的基石。

輝達 欣興 欣興電子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NVIDIA攜手京元電！矽品及欣興等夥伴擴大產能 加速AI基礎設施建設

黃仁勳：AI 需求異常強勁、產能才是瓶頸 輝達攜手台供應鏈大擴產

輝達衝AI基建 擴產夥伴點名三台廠

臻鼎、欣興、景碩、南電衝刺成長 ASIC 設計升級高階硬板受惠

相關新聞

輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭 共同加速 AI 關鍵技術的部署與創新

輝達NVIDIA昨日晚間宣布與欣興電子（3037）(Unimicron)宣布深化長期策略合作，攜手擴大先進載板產能，全面支援次世代AI平台與全方位資料中心解決方案(Data Center Solutions)。業界看好，輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭，共同加速AI關鍵技術的部署與創新。

輝達衝AI基建 擴產夥伴點名三台廠

輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場，並宣布加速全球AI基礎建設布局，搶攻歐洲主權AI工廠商機，欣興、京元電及日月光投控旗下矽品三大台廠獲點名，分別承接載板、晶片測試及CPO光學引擎擴產重任，成為輝達擴大供應量能重要夥伴。

科技廠台中搶地 豪砸130億！大立光連買七座廠房最受注目

台中AI半導體聚落加速成形，掀科技廠搶地大戰。今年前三季，八大上市櫃科技廠斥資逾130億元，狂掃逾3萬坪產業用地，其中，以大立光豪砸逾80億元、連買七座廠房最受矚目，台中產業園區則是這波科技廠搶進的熱區，科技獵地朝持續推進。

Google台灣區前總座簡立峰：AI新經濟 翻轉四產業

Google台灣區前董事總經理簡立峰昨（21）日表示，「AI新經濟」時代已來臨，AI已能自主創新，並改變部分產業的核心競爭力；尤其生技及材料產業、以及電路與晶片設計產業，正面臨這樣的典範轉移。AI也將大幅改寫企業運作型態，未來甚至將迎接「AI原生企業」。

AI吃電怪獸 800伏特電源革命開跑！光寶科、台達電…雙雄領軍34家台廠搶攻新賽局

美國加州矽谷的十月中旬，陽光依舊燦爛，但在聖荷西會議中心裡，真正被點亮的，是AI資料中心的下一條電力動脈。

PHP釋出緊急安全更新 資安署籲機關及企業儘速完成修補

數位發展部資安署表示，開源伺服器端腳本語言PHP安全團隊釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，嚴重度評分均為9.2分，攻擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。