輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭 共同加速 AI 關鍵技術的部署與創新

輝達NVIDIA昨日晚間宣布與欣興電子（3037）(Unimicron)宣布深化長期策略合作，攜手擴大先進載板產能，全面支援次世代AI平台與全方位資料中心解決方案(Data Center Solutions)。業界看好，輝達包產能欣興光復廠快馬加鞭，共同加速AI關鍵技術的部署與創新。

欣興說明，作為NVIDIA全球供應鏈的關鍵合作夥伴，欣興電子持續深耕先進載板技術與製造實力，全面因應人工智慧(AI)、高速運算(HPC)及資料中心應用爆發帶來的強勁需求。本次擴產將落腳於台灣欣興KF廠區，該廠區將定位為先進載板的策略性製造基地，並預計於2027年第2季正式投產，為全球AI基礎建設的長遠成長提供關鍵的供應鏈後盾。

透過深化合作，NVIDIA與欣興將共同加速AI關鍵技術的部署與創新，協助全球企業、研究機構及雲端服務商，更高效地導入全方位資料中心架構。

作為全球領先的IC載板與高階PCB大廠，欣興將藉此鞏固其全球製造布局與先進封裝載板的技術實力。本次合作不僅深化了雙方的策略夥伴關係，更展現共同推動下一波AI生態系浪潮的承諾，攜手奠定全球AI產業長期發展的基石。