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AI 協助發現 PHP 重大漏洞 資安署籲機關、企業盡速更新

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對支撐全球多達70%網站運作的PHP技術開發者發現重大安全漏洞。數發部資安署表示，由於 PHP 廣泛用於網站建置、內容管理系統與各類管理介面，呼籲使用 PHP 的機關、學校及企業，盡速完成版本確認與更新。

資安署表示，開源伺服器端腳本語言 PHP 安全團隊於10月 21 日晚間 10 時（台灣時間）釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，編號分別為 CVE-2026-109618 與 CVE-2026-109619，嚴重度評分（CVSS v4.0）均為 9.2 分。

資安署強調，攻擊者可能在未經身分驗證的情況下，從外部執行任意程式碼。由於 PHP 廣泛用於網站建置、內容管理系統與各類管理介面。

資安署呼籲使用 PHP 的機關、學校及企業，盡速完成版本確認與更新。

根據外媒報導指出，這項名為「PHP2Shell」的漏洞，涉及PHP管理電腦記憶體方式中的一類缺陷。駭客可透過多種方式利用漏洞，其中一些方法只需幾秒鐘，就能在尚未安裝修補程式的網頁伺服器上執行未經授權的軟體。安全公司Calif研究員奧斯汀（Ryan Austin）8月稽核PHP原始碼時，在OpenAI最先進模型之一GPT-5.6 Sol的協助下發現這些缺陷。

這類漏洞已在PHP原始碼中隱藏多年。安全研究人員利用AI發現這項漏洞，駭客可能藉此控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網路攻擊。

資安 數發部 伺服器

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