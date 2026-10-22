PHP釋出緊急安全更新 資安署籲機關及企業儘速完成修補

數位發展部資安署表示，開源伺服器端腳本語言PHP安全團隊釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，嚴重度評分均為9.2分，攻擊者可能在未經身分驗證的情況下，從外部執行任意程式碼。

資安署呼籲使用PHP的機關、學校及企業，儘速確認版本並完成更新。

資安署深夜發布新聞稿指出，PHP安全團隊於台灣時間21日晚間10時釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，編號分別為CVE-2026-109618與CVE-2026-109619，嚴重度評分（CVSS v4.0）均為9.2分。攻擊者可能在未經身分驗證的情況下，從外部執行任意程式碼。

資安署表示，PHP廣泛用於網站建置、內容管理系統與各類管理介面，呼籲使用PHP的機關、學校及企業，儘速完成版本確認與更新。

資安署說明，掌握情資後，已透過資安警訊、國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）及台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）等管道，通知各機關及企業儘速完成應處。

資安署提醒，PHP同時是WordPress、Drupal、Joomla、Magento等主要內容管理系統的底層架構，部分未明示使用PHP的軟體內部也以PHP運作，各單位應盤點所有PHP系統與相關套件，確認版本後依原廠公告方式完成修補。更新後，也應檢視系統日誌及異常存取紀錄，如發現可疑活動，進一步確認相關帳號與憑證安全性。

資安署表示，將持續掌握PHP相關漏洞及國內外威脅情資，透過資安警訊與聯防機制，協助各機關即時採取防護措施，降低資安風險。