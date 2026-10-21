折疊iPhone要來了…但想買可能還買不到

路透報導，蘋果21日表示，首款折疊手機iPhone Duo定本周五正式發售，但屆時到實體店購買的顧客可能會撲空，因為現貨供應數量有限。台灣果粉目前則暫時限定已完成網上購買者，才能領到貨。

這款新品首批網上預售，數分鐘內即告售罄，部分訂單的交貨時間已延至1月。

Duo早在9月便已發表，但較傳統iPhone結構更複雜，分析師認為，蘋果可能需要一段時間才能掌握大規模量產技術。

蘋果表示，到店購買的供應情況，將因國家和地區而異。美國、澳洲、加拿大、墨西哥以及英國和歐洲大部分地區的消費者，可選擇網路下單、到店提貨，或購買現場數量有限的現貨。

至於在其他國家和地區，iPhone Duo僅供已完成網上購買的顧客領貨，其中包括台灣、中國大陸、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、南韓、泰國和阿聯，至於澳門地區將僅向到店顧客銷售，且供應有限。