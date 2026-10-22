戴爾：明年記憶體缺貨加劇

外電報導，PC暨AI大廠戴爾創辦人兼執行長戴爾（Michael Dell）示警，明年DRAM和高頻寬記憶體（HBM）短缺狀況會再次惡化，某些記憶體規格更恐缺貨長達四年。

法人指出，戴爾產品線涵蓋PC與AI伺服器，是DRAM「使用大戶」，戴爾示警記憶體恐更缺，意味南亞科（2408）、華邦等記憶體業者仍將享有缺貨漲價紅利。

外媒報導，戴爾預期某些記憶體組件的供應短缺狀況可能會持續長達四年。製造商計劃用於擴大產能的新半導體工廠要到2029年或2030年才能全面投產。因此，戴爾認為市場狀況短期內不太可能緩解。

戴爾表示，這項預警主要源於生產產能受限，難以滿足AI系統的爆發性需求。在AI架構中，加速器需要大量HBM，而周圍的伺服器系統亦需搭配傳統DRAM；無論哪一種記憶體短缺，都會導致整座系統無法順利組裝與出貨。

對戴爾而言，這種情況正日益演變成一個財務問題。根據報導，該公司人工智慧伺服器的訂單積壓量高達約950億美元，創歷史新高，但卻無法及時交付這些訂單。記憶體晶片的短缺也因此拖慢了已達成協議的交易的執行進度。

為了控制財務風險，戴爾採取庫存策略。 DRAM組件僅在相關系統將進行最終組裝時才會購買。這減少了公司需要占用在大量庫存上的資金。同時，長期供應合約旨在確保未來能夠獲得稀缺的記憶體組件。

目前記憶體整體價格仍是持續向上，若以產品應用區分，AI伺服器在強大需求下，是推升整體記憶體價格向上主力，但用於PC產品端的記憶體，受到市況需求不佳影響，品牌商採購力道縮減。

集邦科技預估，第4季一般型DRAM合約價季增10%至15%，NAND Flash季增15%至20%，產品漲幅分歧。