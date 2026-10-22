聽新聞
0:00 / 0:00

輝達衝AI基建 擴產夥伴點名三台廠

經濟日報／ 記者李孟珊尹慧中／台北報導
輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場。路透
輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場。路透

輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場，並宣布加速全球AI基礎建設布局，搶攻歐洲主權AI工廠商機，欣興（3037）、京元電及日月光投控旗下矽品三大台廠獲點名，分別承接載板、晶片測試及CPO光學引擎擴產重任，成為輝達擴大供應量能重要夥伴。

根據輝達揭露的供應鏈擴產藍圖，涵蓋載板、先進封裝、測試及光學等四大領域。

輝達衝AI基建擴產夥伴
輝達衝AI基建擴產夥伴

其中，載板規劃三年內產能擴充2.5倍，京元電測試產能目標2027年增加兩倍，矽品合作的CPO光學引擎更瞄準2028年底大幅擴充30倍，台廠在AI供應鏈的關鍵地位再獲彰顯。

載板方面，輝達列出日商揖斐電、南韓三星電機及欣興三家夥伴，共同支應未來三年擴產需求。

業界指出，欣興與輝達合作多年，此次再度入列，主要的原因就是AI晶片正朝更大尺寸、高整合度擴產要角發展，對高階載板需求同步擴大。

欣興董事長簡山傑日前於電路板展會專題演講表示，客戶期許供應商成為技術賦能者、提升供應鏈韌性，並建立長期合作關係，台灣PCB產業已獲國際重視，是全球價值鏈重要一環。

測試方面，輝達將京元電合作協議列為確保產能的重要布局，目標2027年相關產能擴充兩倍。京元電先前公告，與輝達簽訂客戶預付款協議，由輝達預付資金，為其保留測試服務產能，這一回輝達揭露產能倍增目標，讓雙方合作有更具體的擴產方向。

業界說明，京元電原為輝達晶片測試夥伴，具備既有合作及量產服務基礎，再取得客戶預付款支持，有助擴產規劃與需求銜接。

日月光投控旗下矽品則在光學產能擴充計畫中扮演要角，合作項目為CPO光學引擎，目標2027年中產能擴充15倍，2028年底進一步提升至30倍，是這次藍圖中，擴張幅度最受矚目的項目。

法人指出，矽品以封裝測試為本業，這次與輝達合作延伸至CPO光學引擎，凸顯其封裝製造能力在新一代AI傳輸架構中的價值。

從日月光投控的角度來看，旗下矽品直接參與輝達光學引擎擴產，有助於深化與AI龍頭輝達的合作，也為集團高階封測業務增添成長空間。

輝達 京元電 矽品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳：AI 需求異常強勁、產能才是瓶頸 輝達攜手台供應鏈大擴產

輝達攜手矽品、欣興與京元電 擴大產能

京元電攜手輝達 法人估今年 EPS 上看8.4元

不只 TPCA Show！景碩觸漲停、載板四雄齊衝5日線 材料缺口成焦點

相關新聞

輝達衝AI基建 擴產夥伴點名三台廠

輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場，並宣布加速全球AI基礎建設布局，搶攻歐洲主權AI工廠商機，欣興、京元電及日月光投控旗下矽品三大台廠獲點名，分別承接載板、晶片測試及CPO光學引擎擴產重任，成為輝達擴大供應量能重要夥伴。

科技廠台中搶地 豪砸130億！大立光連買七座廠房最受注目

台中AI半導體聚落加速成形，掀科技廠搶地大戰。今年前三季，八大上市櫃科技廠斥資逾130億元，狂掃逾3萬坪產業用地，其中，以大立光豪砸逾80億元、連買七座廠房最受矚目，台中產業園區則是這波科技廠搶進的熱區，科技獵地朝持續推進。

Google台灣區前總座簡立峰：AI新經濟 翻轉四產業

Google台灣區前董事總經理簡立峰昨（21）日表示，「AI新經濟」時代已來臨，AI已能自主創新，並改變部分產業的核心競爭力；尤其生技及材料產業、以及電路與晶片設計產業，正面臨這樣的典範轉移。AI也將大幅改寫企業運作型態，未來甚至將迎接「AI原生企業」。

PHP釋出緊急安全更新 資安署籲機關及企業儘速完成修補

數位發展部資安署表示，開源伺服器端腳本語言PHP安全團隊釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，嚴重度評分均為9.2分，攻擊...

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市 光通訊族群訂單將爆發

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市，以日月光投控旗下矽品CPO光學引擎產能明年擴充15倍，2028年再翻倍至30倍，增幅驚人最受矚目，意味輝達看好未來兩年光通訊商機大開，已通過輝達認證的波若威、上詮等台灣光通訊廠訂單與基本面將大爆發。

輝達推新設計 鴻海、台達吃補

輝達強攻AI商機又有新創意設計，執行長黃仁勳昨（21）日於GTC柏林大會宣布，推出模組化AI工廠參考設計「DSX POD」，大幅縮短AI工廠現場部署時間，從六個月壓縮至最快14天，有助加快AI工廠建置，催動新一波商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。