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SpaceX上季財報出色 台鏈沾光
SpaceX在星鏈低軌衛星、太空船星艦、超級運算（SI）等三大業務發展強勁推動下，上季營收大增，單季淨利44億美元（約新台幣1,400億元），擺脫去年同期虧損陰霾，執行長馬斯克喊後市持續衝鋒。
法人看好，SpaceX三大業務後市看俏，其低軌衛星夥伴昇達科（3491）、啟碁，以及間接打入SI供應鏈的鴻海、廣達、緯創等代工大廠，後續營運有望持續衝高。
SpaceX第3季營收145.8億美元（約新台幣4,650億元），年增161%；淨利44億美元，擺脫去年同期虧損11億美元陰霾；調整後EBITDA飆升306%至88億美元。
其中，星鏈等連線服務上季營收52億美元、總訂戶突破1,360萬戶，加上首度執行帶來營收的星艦（Starship）任務，送入26顆Starlink V3衛星，單季更豪砸164.4億美元投入AI基礎設施，推升運算容量達1.7GW（10億瓦）。
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