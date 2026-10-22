SpaceX上季財報出色 台鏈沾光

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市，以日月光投控旗下矽品CPO光學引擎產能明年擴充15倍，2028年再翻倍至30倍，增幅驚人最受矚目，意味輝達看好未來兩年光通訊商機大開，已通過輝達認證的波若威、上詮等台灣光通訊廠訂單與基本面將大爆發。

2026-10-22 03:06