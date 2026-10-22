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輝達推新設計 鴻海、台達吃補

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

輝達強攻AI商機又有新創意設計，執行長黃仁勳昨（21）日於GTC柏林大會宣布，推出模組化AI工廠參考設計「DSX POD」，大幅縮短AI工廠現場部署時間，從六個月壓縮至最快14天，有助加快AI工廠建置，催動新一波商機。

輝達並宣布，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技獲列為DSX POD全球合作夥伴。據悉，鴻海參與DSX POD前期設計製造，有望成為輝達新品大贏家。台達電、技嘉、廣達集團旗下雲達、緯創等，也都是DSX POD首波合作廠家。

輝達規劃，DSX POD將於2027年初開始於全球交付，加速歐洲基礎設施部署。輝達指出，DSX POD是一款基於NVIDIA Vera Rubin AI工廠的完整參考設計，讓合作夥伴能在模組化貨櫃內建置，並在交付前完成整合與驗證。

輝達表示，這些設備送達現場可開箱即用，連接準備就緒的現場電力、散熱、網路和其他配套基礎設施，將部署時間從六個月縮短至最快14天。

DSX POD將運算、網路、布線、機架級電力與液冷的整合與安裝作業移至製造工廠，減少傳統現場建置所需的大量規劃、施工、專業人力與物流作業。

輝達說明，經工廠測試的容器可降低零組件延遲，以及成本高昂且易出錯的現場作業風險，縮短訓練模型與生產推論的過程，讓客戶更早開始產出詞元（token）並創造營收。

黃仁勳表示，AI工廠在開始產出詞元時創造價值，而不是在建置完成後。透過NVIDIA DSX POD，我們正將工廠預先建置的精準度與速度帶入AI基礎設施建設，將部署時間從數月縮短至數周，讓客戶能更快擴充規模，並讓可創造營收的生產作業更快上線。

輝達正與Anduril、Armada、Bull、Crusoe、DayOne、戴爾、台達電子、伊頓、鴻海旗下鴻佰科技、技嘉、HPE、聯想、和碩、廣達旗下雲達科技、施耐德電機、維諦與緯創合作，預計於2027年初在全球交付DSX POD AI工廠。

鴻海 設計 緯創 黃仁勳 輝達

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