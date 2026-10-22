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三三會理事長林伯豐籲完善AI安全治理鏈
三三會理事長林伯豐昨（21）日受訪表示，AI發展應朝向對人類有益的方向，並呼籲正視AI發展的潛在風險，建立可追責機制。他並建議政府依「人工智慧基本法」，將AI安全落實為可檢測、可追責、可補救的制度，讓治理走向「創新與安全並重」。
三三會昨舉行10月例會，理事長林伯豐於會前受訪，他表示，期望台灣的AI治理能從「鼓勵創新」，進一步走向「創新與安全並重」，建立完整的AI安全治理鏈。
林伯豐表示，AI的發展，應該要對人類有益處，包含健康醫療、科技生產作業，都應朝正面方向來發展。現在AI可以說是「全能」，但AI沒有智慧去判斷對錯；他認為AI的開發過程中，要建立可追責的機制，才能引導AI朝正面、健康的方向發展。
他建議政府下階段要把AI安全落實成可檢測、可追責、可補救的制度。
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