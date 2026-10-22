輝達揪台灣夥伴大擴產搶市 光通訊族群訂單將爆發

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市，以日月光投控（3711）旗下矽品CPO光學引擎產能明年擴充15倍，2028年再翻倍至30倍，增幅驚人最受矚目，意味輝達看好未來兩年光通訊商機大開，已通過輝達認證的波若威、上詮等台灣光通訊廠訂單與基本面將大爆發。

業界分析，輝達帶動的AI硬體商機目前正開始逐步從運算市場，移轉到光通訊領域，主因隨著AI運算加速處理資料量，資料吞吐量同步放大，推升光通訊升級規格需求大幅成長，從過去的單通道100G成長到200G，明年有機會推進到400G，在每通道傳輸速度大幅升級之際，點亮新一波光通訊元件及模組商機。

輝達正聯手波若威、上詮等台灣光通訊廠進軍CPO及光纖陣列模組（FAU）等產品線。其中，波若威主要與輝達共同開發CPO產品線周遭的高密度光纖配線分纖盒（Shuffle Box）、光纖套件與光纖連接器等高速光通訊零組件，預計明年有機會進入放量出貨階段，為波若威帶來顯著營運成長動能。

波若威基本面隨著光通訊市場熱潮起舞，9月合併營收2.42億元，攀上近半年來高點，月增18.1％，年增27.4％；前三季合併營收19.05億元，年增18.9％，為三年來同期新高。法人推估，波若威今年業績可望保持雙位數成長，明年有望賺逾一個股本。

上詮在輝達光通訊供應鏈當中，主要負責FAU產品線研發及量產，且上詮也是台積電COUPE光通訊先進封裝的合作夥伴之一。目前上詮正在量產FAU產品，後續量產動能有機會逐步拉高，且規格將可望從3.2T延伸到6.4T。

法人指出，上詮FAU產能擴增積極，除今年宣布投入逾15億元擴增產線，後續還將打造自動化生產線，進一步拉高產量，新產線有機會在明年逐步到位。